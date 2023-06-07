母乳好處再增一項！英國研究：餵養時間越長 學業成績較高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）母乳是寶寶最天然的食物，有助於腦部發展和增強免疫力等，而近來一篇英國研究發現，母乳餵養超過一年的孩子，高中階段的學業成績較高。不過研究團隊強調，媽咪們不要因為沒有餵養母乳而感到壓力或內疚，還是要依個人情況量力而為。

該研究於本週一（5日）發表在《兒童期疾病檔案》 (Archives of Disease in Childhood)期刊，研究對象為5000位2000年代初期誕生的英國兒童，追蹤時間從他們出生直到高三，長達18至19年左右；並依據被餵養母乳的時間將他們分為：完全沒有、幾個月、12個月或一年以上等組別，再與這些孩子中等教育普通證書（GCSE）成績相比較。

該研究的主要作者為牛津大學國家圍產期流行病學部門（National Perinatal Epidemiology Unit）的研究員Reneé Pereyra-Elías表示，與從未喝過母乳的孩子相比，母乳餵養時間越長，成績越高；例如母乳餵養超過12個月者，GCSE的數學和英文成績獲得高分的機率高出39%，英文考試不及格率低於25%。

沒有參與該研究的英國公開大學（The Open University）應用統計學名譽教授Kevin McConway博士說，這項研究樣本大，且分析仔細，可信度高，不過，他說，這結果僅能代表母乳餵養和成績間存在著關聯性，並非為因果關係。

究竟為何母乳餵養的孩子成績較高呢？Reneé Pereyra-Elías說，研究人員有試圖找出影響結果的因素，例如媽媽的認知能力等，但仍然無法得到確切答案。

McConway說，一般來說在英國都是社經地位較高的媽媽才有可能餵養母乳，因此不排除有什麼原因造就孩子得到較高的成績，例如經濟狀況較富裕、資源較多等，但也有可能是其他獨立因素造成的，並不意味著是母乳喂養讓孩子們在學校表現出色。

不管原因為何，Reneé Pereyra-Elías強調，哺餵母乳應順其自然，倘若真的分泌不足或無法配合也無須自責或內疚，還得考量到每個人實際的狀況，也切勿產生與其他媽媽比較的心態。