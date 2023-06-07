Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

俄軍炸毀烏南水壩4.2萬人面臨威脅　80定居點撤離、動物園無一生還

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/06/07 10:50
俄烏交戰卡科夫卡水壩被毀，許多居民家中已被洪水入侵，人與寵物無處安生。（圖／美聯社）

俄烏交戰卡科夫卡水壩被毀，許多居民家中已被洪水入侵，人與寵物無處安生。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄羅斯占領的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）毀損導致約4.2萬人面臨洪災危險，俄烏互控對方犯下該起戰爭罪，聯合國警告這場災難的嚴重性「在未來幾天才會完全的顯現出來。」

洪災威脅4.2萬人 80定居點急撤退

路透社衛報報導，水壩下游約60公里的赫爾松市（Kherson），昨（6）日水位已上升了3.5公尺，迫使居民揹著裝滿私人財產的塑膠袋以及自家寵物，在水中艱難的撤離。

包含公車、火車及私家車都被召集，要將面臨威脅的80個定居點民眾送往安全地帶。一名53歲的婦女受訪表示，家中所有東西都被淹沒，家具、冰箱、食物都飄在水中，不知如何是好。

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，洪水可能已造成許多人死亡。烏國官員估計約有4.2萬人面臨洪災威脅，預計洪水將在週三（7日）達到頂峰。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則是向安理會表示，卡科夫卡水壩毀損將導致烏克蘭南部前線兩側的數千人流離失所、缺乏食物及安全飲用水、無以為生。他還警告，這場災難的嚴重性「在未來幾天才會完全的顯現出來。」

俄佔區的Kazkova Dibrova動物園已遭滅頂之災，300隻動物全數死亡。臉書上滿是哀悼，可愛動物們的身影也被打上「今天牠們都永遠消失了」的紅色字樣，可見民眾的憤怒。

俄軍炸毀烏南水壩4.2萬人面臨威脅　80定居點撤離、動物園無一生還
（圖／翻攝自臉書）

俄烏互控毀損大壩

卡科夫卡水壩於1956年竣工，是卡霍夫卡水電站（Kakhovka Hydroelectric Power Plant）的一部分。水壩為烏國南部廣大區域的農地供水，也包括俄佔的克里米亞半島用水，以及俄佔領區的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的冷卻用水。

烏方譴責俄軍炸毀水壩，蓄意犯下戰爭罪；克里姆林宮則反控烏軍，試圖轉移人們對已然動搖的重大反攻行動的注意力。

根據日內瓦公約，戰爭中禁止以水壩為目標，因為會對平民造成危險。烏國總統澤倫斯基先前Telegram上表示，佔領卡科夫卡水壩的俄軍從內部炸毀了水電站，在一部談話影片中他也透露，烏國檢察官已與海牙國際刑事法院（International Criminal Court）的檢察官接洽，「讓國際司法參與這座水壩遭破壞的調查」。

聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）在推特（Twitter）上表示，它正密切監控相關情況，但「（札波羅熱）核電廠並沒有立即的核安全風險」。

烏克蘭於前日發動重大反攻行動，第二日便發生水壩毀損事件，部分軍事分析家表示，洪水可能對俄軍有利，因為減緩、限制了烏克蘭在前線的潛在推進；澤倫斯基的說法則是，水壩遭炸毀並不會影響烏方繼續進攻並收復失地的計畫，烏軍正嚴陣以待。
俄烏戰爭
卡科夫卡水壩

相關新聞

俄軍炸水壩阻止烏軍反攻　澤倫斯基：必將俄軍自烏國每個角落驅逐
俄軍炸水壩阻止烏軍反攻　澤倫斯基：必將俄軍自烏國每個角落驅逐
2023/06/06 16:15
澤倫斯基籲勿忘韓戰苦痛　促南韓向烏克蘭提供防禦系統
澤倫斯基籲勿忘韓戰苦痛　促南韓向烏克蘭提供防禦系統
2023/05/30 18:09
不再置身事外？中國15日派特使赴烏克蘭、俄羅斯等國尋共識
不再置身事外？中國15日派特使赴烏克蘭、俄羅斯等國尋共識
2023/05/12 20:08
俄國下令撤離烏克蘭核電廠區居民 核事件風險增恐慌蔓延
俄國下令撤離烏克蘭核電廠區居民 核事件風險增恐慌蔓延
2023/05/08 09:43
比照烏克蘭模式 傳美國擬提供台灣5億美元軍備
比照烏克蘭模式 傳美國擬提供台灣5億美元軍備
2023/05/06 11:05

更新時間 : 2023-06-07 14:59 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損