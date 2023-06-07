俄軍炸毀烏南水壩4.2萬人面臨威脅　80定居點撤離、動物園無一生還

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄羅斯占領的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）毀損導致約4.2萬人面臨洪災危險，俄烏互控對方犯下該起戰爭罪，聯合國警告這場災難的嚴重性「在未來幾天才會完全的顯現出來。」

洪災威脅4.2萬人 80定居點急撤退

路透社、衛報報導，水壩下游約60公里的赫爾松市（Kherson），昨（6）日水位已上升了3.5公尺，迫使居民揹著裝滿私人財產的塑膠袋以及自家寵物，在水中艱難的撤離。

包含公車、火車及私家車都被召集，要將面臨威脅的80個定居點民眾送往安全地帶。一名53歲的婦女受訪表示，家中所有東西都被淹沒，家具、冰箱、食物都飄在水中，不知如何是好。

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，洪水可能已造成許多人死亡。烏國官員估計約有4.2萬人面臨洪災威脅，預計洪水將在週三（7日）達到頂峰。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則是向安理會表示，卡科夫卡水壩毀損將導致烏克蘭南部前線兩側的數千人流離失所、缺乏食物及安全飲用水、無以為生。他還警告，這場災難的嚴重性「在未來幾天才會完全的顯現出來。」

俄佔區的Kazkova Dibrova動物園已遭滅頂之災，300隻動物全數死亡。臉書上滿是哀悼，可愛動物們的身影也被打上「今天牠們都永遠消失了」的紅色字樣，可見民眾的憤怒。



（圖／翻攝自臉書）

俄烏互控毀損大壩

卡科夫卡水壩於1956年竣工，是卡霍夫卡水電站（Kakhovka Hydroelectric Power Plant）的一部分。水壩為烏國南部廣大區域的農地供水，也包括俄佔的克里米亞半島用水，以及俄佔領區的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的冷卻用水。

烏方譴責俄軍炸毀水壩，蓄意犯下戰爭罪；克里姆林宮則反控烏軍，試圖轉移人們對已然動搖的重大反攻行動的注意力。

根據日內瓦公約，戰爭中禁止以水壩為目標，因為會對平民造成危險。烏國總統澤倫斯基先前Telegram上表示，佔領卡科夫卡水壩的俄軍從內部炸毀了水電站，在一部談話影片中他也透露，烏國檢察官已與海牙國際刑事法院（International Criminal Court）的檢察官接洽，「讓國際司法參與這座水壩遭破壞的調查」。

聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）在推特（Twitter）上表示，它正密切監控相關情況，但「（札波羅熱）核電廠並沒有立即的核安全風險」。

The water level in the reservoir supplying #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP) has been falling throughout the day, but #ZNPP has back-up options available. There is no short-term risk to nuclear safety & security, IAEA DG @rafaelmgrossi has said.〔錯誤字元無法儲存〕〔錯誤字元無法儲存〕https://t.co/09YWDIz7Di pic.twitter.com/gBIK9Skbpo — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 6, 2023

烏克蘭於前日發動重大反攻行動，第二日便發生水壩毀損事件，部分軍事分析家表示，洪水可能對俄軍有利，因為減緩、限制了烏克蘭在前線的潛在推進；澤倫斯基的說法則是，水壩遭炸毀並不會影響烏方繼續進攻並收復失地的計畫，烏軍正嚴陣以待。