俄軍炸毀烏南水壩4.2萬人面臨威脅　80定居點撤離、動物園無一生還

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)俄羅斯占領的卡科夫卡水壩(Kakhovka Dam)毀損導致約4.2萬人面臨洪災危險,俄烏互控對方犯下該起戰爭罪,聯合國警告這場災難的嚴重性「在未來幾天才會完全的顯現出來。」

洪災威脅4.2萬人 80定居點急撤退

路透社、衛報報導,水壩下游約60公里的赫爾松市(Kherson),昨(6)日水位已上升了3.5公尺,迫使居民揹著裝滿私人財產的塑膠袋以及自家寵物,在水中艱難的撤離。

包含公車、火車及私家車都被召集,要將面臨威脅的80個定居點民眾送往安全地帶。一名53歲的婦女受訪表示,家中所有東西都被淹沒,家具、冰箱、食物都飄在水中,不知如何是好。

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示,洪水可能已造成許多人死亡。烏國官員估計約有4.2萬人面臨洪災威脅,預計洪水將在週三(7日)達到頂峰。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯(Martin Griffiths)則是向安理會表示,卡科夫卡水壩毀損將導致烏克蘭南部前線兩側的數千人流離失所、缺乏食物及安全飲用水、無以為生。他還警告,這場災難的嚴重性「在未來幾天才會完全的顯現出來。」

俄佔區的Kazkova Dibrova動物園已遭滅頂之災,300隻動物全數死亡。臉書上滿是哀悼,可愛動物們的身影也被打上「今天牠們都永遠消失了」的紅色字樣,可見民眾的憤怒。



俄烏互控毀損大壩

卡科夫卡水壩於1956年竣工,是卡霍夫卡水電站(Kakhovka Hydroelectric Power Plant)的一部分。水壩為烏國南部廣大區域的農地供水,也包括俄佔的克里米亞半島用水,以及俄佔領區的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠的冷卻用水。

烏方譴責俄軍炸毀水壩,蓄意犯下戰爭罪;克里姆林宮則反控烏軍,試圖轉移人們對已然動搖的重大反攻行動的注意力。

根據日內瓦公約,戰爭中禁止以水壩為目標,因為會對平民造成危險。烏國總統澤倫斯基先前Telegram上表示,佔領卡科夫卡水壩的俄軍從內部炸毀了水電站,在一部談話影片中他也透露,烏國檢察官已與海牙國際刑事法院(International Criminal Court)的檢察官接洽,「讓國際司法參與這座水壩遭破壞的調查」。

聯合國核子監督機構「國際原子能總署」(IAEA)在推特(Twitter)上表示,它正密切監控相關情況,但「(札波羅熱)核電廠並沒有立即的核安全風險」。

The water level in the reservoir supplying #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP) has been falling throughout the day, but #ZNPP has back-up options available. There is no short-term risk to nuclear safety & security, IAEA DG @rafaelmgrossi has said.