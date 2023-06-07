美國續打加密貨幣業 繼幣安後 再狀告交易所Coinbase

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國整飭加密貨幣業不手軟，證券交易委員會（證交會，SEC）繼5日對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）提告後，6日再對美國最大交易所Coinbase出手，幣圈人人自危。

BBC、路透報導，證交會在紐約聯邦法院控告Coinbase作為經紀商、交易平台、投資清算所，卻未依法向證交會註冊，藉此規避監管與資訊揭露規範，且涉入利益衝突。自2019年以來，其已獲利數十億美元，但對投資人並未克盡保護之責。

證交會尋求法院對Coinbase下達禁制令，繳回非法獲利。

證交會指出，Coinbase至少有13種加密貨幣資產屬於應註冊的證券類商品，如Solana、Cardano與Polygon幣。Coinbase反駁稱，是證交會規範不清，代幣並不符合證券的定義，並稱此訴訟不會影響其營運。

消息一出，Coinbase 母公司Coinbase Global股價應聲重挫，盤中一度下跌20.9%，後稍回升，以跌幅12.1%作收，來到51.61美元。客戶亦聞訊抽腿，從Coinbase撤出12.8億美元的資金。

Coinbase創立於2012年，客戶約1.08億人，去年淨營收31.5億美元，其中75%來自交易活動。截至3月，其握有客戶約1,300億美元的加密貨幣資金。

5日，證交會才對幣安提訟，指其濫用客戶資金，浮報交易量，幣安及子公司客戶也被嚇得收回7.9億美元資金。證交會6日向法院要求，凍結幣安美國平台Binance.US資產。

前美國聯邦檢察官、商業律師Kevin O’Brien指，這兩起訟案雖不同，卻指向了同一方向，那就是證交會決心重拳整頓加密貨幣，將之納入聯邦證券法監管。若其勝訴，產業將出現巨變。