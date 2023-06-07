【台灣2024大選】侯友宜拜會新竹縣議會•鍾東錦力挺　傳宣明智願當「橋樑」整合郭台銘

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜昨(6日)拜會新竹縣議會，並與新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦交流，展現藍營團結力，而新竹市長高虹安也出席餐會，但只待20分鐘就離開。

新北市長侯友宜（右4）6日走訪新竹縣，與新竹縣長楊文科（右5）及議長張鎮榮（左4）、新竹市長高虹安（左3）及議長許修睿（左2）、苗栗縣長鍾東錦（右3）及議長李文斌（左）等人餐敘。（侯友宜競選工作室提供）中央社

侯友宜競選工作室提供新聞資料指出，昨出席餐敘交流與會者包含新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣議長張鎮榮、新竹市長高虹安、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌。

此外前新竹市議長謝文進、聯電榮譽董事長宣明智及立法委員林為洲、林思銘、鄭正鈐、謝衣鳳，前立法委員徐欣瑩等人也出席。

中央社引述與鍾東錦親近人士說，昨餐會是鍾東錦與新竹好友固定的「4年級聯誼會」碰面聚餐，這次由楊文科作東，對於侯友宜獲邀出席，鍾東錦當然也歡迎。

這名人士說，因為鍾東錦針對2024總統大選，早就多次表態，雖然目前是無黨籍，但仍是藍營大兵，「會全力支持藍營提名的人選」，因此在目前檯面上各個有意參選總統的人當中，鍾東錦當然支持侯友宜。

對於柯文哲，這名人士說，鍾東錦是基於先前競選縣長期間，中央級的大人物只有柯文哲敢牽起他的手，他欠柯文哲一個人情，基於情義，會幫他籌募部分競選經費，「政治立場不能共存，但人情義理卻可以兩全」。

至於侯友宜過去公開稱「黑金不能復辟」，這名人士表示，無論侯友宜過去說過什麼話，鍾東錦的立場就是支持藍營提名的人選。

對於高虹安出席餐會原因，中央社引述新竹市府發言人施淑婷表示，這是楊文科、與謝文進發起的「4年級聯誼會」，為竹縣市固定的交流活動，高虹安市政繁忙，待20分鐘就離開。

國民黨立委林為洲透過影片表示，昨天餐會鴻海創辦人郭台銘團隊的核心成員、聯電榮譽副董事長宣明智也全程參與，也給予國民黨總統參選人侯友宜一些建議。

林為洲說，台灣要政黨輪替是艱辛、困難的任務，不只侯郭要合作，議長們也建議侯友宜要拜會前高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中。

林為洲表示，要結合所有在野的力量，才有辦法完成政黨輪替，這是2024總統大選最主要的議題。

林為洲說，希望台灣能夠建立政黨輪替的典範，讓台灣能夠有新視野、維護兩岸和平、促進經濟繁榮，這是侯友宜這次拜會提出的政策方向。林為洲也在他的媒體群組放上一張合照表示，「與郭團隊請益整合努力中」。

聯合新聞網7日報導稱:

《台灣英文新聞》記者向林為洲立委求證,尚未獲得回覆。