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為繳12兆韓元遺產稅　三星家族股票貸款4.7兆　每年利息或達2千億

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 20:40
三星電子已故前會長李健熙（圖／美聯社）

三星電子已故前會長李健熙（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）為了繳納三星已故會長李健熙的高額遺產稅，三星家族成員用股票共貸款了4.78兆韓元（約1100億台幣）。

李健熙在逝世後留下了近30兆韓元（約7100億台幣）的資產，包含集團內的持股、美術品、首爾漢南洞豪宅及愛寶樂園土地等不動產。南韓為遺產稅最高國家之一，當遺產超過30億韓元（約7100萬台幣）時，遺產稅率即高達50%，三星家族需繳納超過12兆韓元（約2800億台幣）的遺產稅。

根據韓媒亞洲經濟報導，三星美術館前館長洪羅喜（홍라희，李健熙之妻）、新羅酒店社長李富真（이부진，李健熙長女）、三星福利財團理事長李敘顯（이서현，李健熙次女）為籌措資金，分別以股票貸款了1.4兆韓元（約330億台幣）、5170億韓元（約122億台幣）、1900億韓元（約44.8億台幣）。

三星家族選擇以年繳方式繳納12兆韓元的遺產稅，自2021年4月開始分5年，截至目前，家屬們已繳納6兆韓元（約1415億台幣）以上的稅額，接下來需在3年內繳清剩下的6兆韓元。

報導指出，近年隨著銀行利率上升，三星一家須繳納的利息也隨之增加，每年利息估計高達2000億韓元（約47.2億台幣），而家屬們為了籌措資金繳納大筆遺產稅，甚至賣出了部分子公司的股票。

洪羅喜出售了三星電子股份約2000萬股；李富真出售三星SDS股份約150萬股；李敘顯則出售了三星SDS股份300萬股以及三星生命保險350萬股。
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