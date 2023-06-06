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南韓電影「犯罪都市3」創紀錄　在韓上映僅六天票房將破11.8億台幣

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 18:49
韓國電影「犯罪都市3」馬東石（圖／截自IG@aboentertainment）

韓國電影「犯罪都市3」馬東石（圖／截自IG@aboentertainment）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓電影「犯罪都市3」在韓國上映五天內即突破500萬觀影人次，打破南韓自身電影今年的紀錄。

「犯罪都市」系列由馬東石擔任主演即親自企劃，最新一集在5月31日於韓國上映。綜合韓媒報導，該片在上映的短短6天內，即累積了超過500萬觀影人次，票房將近500億韓元（約11.8億台幣），是南韓今年上映的電影中，首部突破500萬觀影人次的韓片。

「犯罪都市」第一部於2017年上映，當時觀影人次為688萬；而去年5月中上映的「犯罪都市2」，則創下了1269萬觀影人次佳績，為疫情爆發期間，唯一一部超過千萬觀影人次的韓國電影。

「犯罪都市2」中冷血的大反派由「我的出走日記」孫錫久演出；而這次第3部的惡角則是由「與神同行」李浚赫擔任，他為了該片增重20公斤，拍攝結束後又立刻瘦回來。

李浚赫在片中飾演首爾九龍警察署毒品組組長-朱承哲，但同時卻也是韓國毒品組織的頭目，劇情描述調職到首爾地方警察廣域搜查隊的馬石道（馬東石 飾），為了破獲新型毒品犯罪案，再次與壞人們展開一場痛快又刺激的追捕戰。

「犯罪都市3」也已於2日在台灣上映，票房目前超過700萬，上映短短3天，不僅成了新片票房冠軍，也榮登了今年在台上映韓國電影中的票房冠軍。
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更新時間 : 2023-06-06 19:20 GMT+08:00

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