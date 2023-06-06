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【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫藝文界全淪陷

性騷擾的情節總似類似，加害人的藉口各自不同。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 18:34
台灣Me Too延燒，越演越烈。(圖/Pexels)

台灣Me Too延燒，越演越烈。(圖/Pexels)

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）自民進黨前黨工5月31日開出第一槍，性騷案不僅在民進黨內發酵，也在政界乃至藝文界、學術圈、醫界發酵，越來越多受害者出面揭露自己的經驗與創傷，勇敢向加害者、向這個社會，以及更多有相似經驗的人表示，「不能這樣就算了」。

政界

民進黨前婦女部女黨工5月31日揭露，遭合作廠商導演薛朝輝車上摸胸性騒擾，上報時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬，卻被詰問「所以呢？妳希望我做什麼？」、「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」，更以「啟動程序可能弄得人盡皆知」、「名譽可能受損」等理由冷處理，當時的督導主管副秘書長林飛帆坦承，未善盡職責承接受害人。

民進黨前青年部女黨工6月2日撰文指控，遭同事陳右豪長期性騷擾，屢次在飯局上不顧意願摟腰、襲臀、親臉，出差更藉故要闖入被害人房間。主管青年部主任蔡沐霖不僅包庇下屬，以「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等言語檢討被害人，要受害者向加害人道歉，更對受害者處處職場霸凌，導致受害人身心受創，曾於黨中央10樓昏倒，驚動過高層，卻無下文。

另一女黨工也於2日聲援透露，蔡沐霖、陳又豪在餐敘中不顧意願十指緊扣其他女黨工，並對自己職場霸凌、汙衊人格，陳右豪撞斷其門牙拖欠醫療費用長達一年等事。

民進黨台北市議員何孟樺2日指出，組織部副主任林男固遭控性騷擾前青年部黨工，半夜打電話、寫情書，上報時任副秘書長、僑委會委員長徐佳青，處理方式卻是平調加害者，調職被害人。

前民進黨青年部女工讀生2日爆料，2019年工讀期間遭張姓加害者訊息調戲、肢體騷擾，多次邀約小酌、看夜景、泡湯，不勝其擾。當時主管、前民進黨發言人吳濬彥得知僅表示「那你就推掉就好了」而並未做出任何處置，受害人飽受PTSD之苦。

女導演5日痛訴，2010年拍攝高雄市長選舉影片，遭時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤以開會名義騙至汽車旅館，對其摟抱摸胸，表示願以金援換取「偶爾讓他任性一下」，後來更被散布以上床換工作的謠言，受害人罹患PTSD。

「小英之友會」女性前員工控訴，遭總統府資政顏志發長期性騷擾，摸大腿、拍屁股，更詢問當事人與男友同居是否有陪睡費，上報主管卻被質疑小題大作。

男網友4日指控，8年在社子島的福安國中公開場合，遭時任台北市議員、現任民進黨立委何志偉肢體性騷擾，以刻意、緩慢的方式一路撫摸右手背至前臂，甚至在其右前臂寫下手機號碼，要他「記得來找我喔，我等你。」

前國民黨智庫特約副研究員曾柏文被控性騷慣犯，受害者更高達兩位數，慣常手法是以學術討論、談論工作、介紹人脈、支付稿費等理由，將女性約至車上密談，刺探個人工作、生活乃至性史，以情感、婚姻困境以及擁抱等肢體接觸做模糊試探，游移性騷擾界線，讓受害者心生恐懼又苦無證據。

資深記者董成瑜日前控訴，曾在公開餐敘時，被國民黨立委傅崐萁抓手臂、抱頭親吻，她當場痛斥，還被傅崐萁攻擊身上品牌，暗示她奢侈虛榮。

民運領袖王丹遭李男指控，9年前對當時年僅20歲的李男強抱強吻、暗示同床；另一徐姓男子也指控，10年前在KTV被王丹伸手進衣服內摸腰，當時男友還在場。今日徐男更加碼爆料，王丹是性騷慣犯，慣例安排「小鮮肉」陪同出遊，更理所當然將手放至在他人大腿。

藝文界

《人選之人－造浪者》編劇簡莉穎指控，大學時期與中國流亡作家貝嶺討論劇本，貝嶺約其在住所見面，竟強壓她在床上親吻撫摸，甚至強迫撫摸男性下體詢問「大不大？」簡莉穎以發燒為由脫身。

醫界與學界

台大醫學系黃姓女教授4日表示，多年前在台大醫院擔任研修醫師時，於開刀房內遭到婦產科某教授以「今天怎麼這麼小」語言性騷擾。

中正大學哲學系雙主修財經法律學系畢業的女校友控訴，去年擔任法學院謝國欣副教授助理及其孩子游泳家教期間，副教授常藉故要重綁她的泳衣、抽筋時更強要按摩其腿部直至大腿根部，多次抗議無效。
Me Too

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