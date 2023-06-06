未來教育國際論壇全國首場在新北　「創新人才大未來-跨域．數位．理解力」

新北市政府教育局與未來親子學習平台今(6)日在頂溪國小攜手辦理全國首場「創新人才大未來國際論壇」。上午論壇以「跨域．數位．理解力」為主軸，邀請到澳洲The Learning Future總監Anne Knock等國內外學者分享，下午由國教輔導團結合智慧學習典範學校辦理「數位融入教學博覽會」，共有18堂公開課、12場教學案例分享和靜態成果展，展現新北數位教育推動的豐碩成果，現場吸引超過200位教師參與，同步也開放全國線上直播觀看。
教育局長張明文出席論壇時表示，新北市持續從軟、硬體層面，為學生打造健全和友善的數位學習環境，包括購置行動載具、建置智慧教室、校校2G光纖網路、班班無線網路與培育1萬2,000名智慧教師，除此之外，建構親師生平台，提供豐富教學及學習資源，2030年將每所學校打造成未來智慧學校，用科技創建新的學習方式，培育未來創新人才。
未來親子學習平台台長許耀雲表示，一場新冠肺炎，改變了人們的工作、生活模式，也顛覆了人們受教育、學習的方式，2022年底，當所有人還在適應學習方式的轉變時，生成式AI工具ChatGPT的問世，又為社會帶來巨變。如今已是全人類與AI距離最近的時刻，我們需要的是學習善用這些數位工具，加值原先具備的技能與專業。
中央大學資訊工程系教授蔡宗翰強調，AI時代下，學生必須跨領域學習，「即便是文科生，也要勇於學習AI。」Hahow好學校共同創辦人暨執行長江前緯則表示，未來的世界是跨越框架的世代，應該要透過課程讓學生動手做，培養解決問題的能力，同時也鼓勵政府、學界、產業為跨域攜手，培養具備適應未來挑戰的創新人才。
智慧學習典範學校大豐國小許凱琳老師表示，在進行四年級「認識昆蟲之昆蟲大解密」課程時，使用AR新興科技，提昇學生學習興趣，搭配myViewBoard數位大屏的互動性及iPad Numbers學習單的記錄，讓學生在玩樂中熟練課程內容。
國小社會領域輔導小組專輔謝素君老師則是利用使用 Padlet上傳地震災害討論結果，即時回饋與分享小組討論結果，並在平板上標註地震發生地點，讓學生即時觀察重大地震災害發生的地點，發現因為土地過度開發，往往是地震造成發生大規模災害的主因。
國小數學領域輔導小組專輔林心怡老師分享，教學絕對不是為了數位而數位，老師必須明確掌握學生在使用工具後的學習成效是否對應學習目標，讓數位工具不僅是教與學的替代工具，而是能幫助老師重新設計重要任務，同時即時掌握學生學習成效的關鍵。
教育局表示，跨域、數位和理解力絕對是未來趨勢，而數位工具融入教學模式發展之關鍵，仍應重視學科專門領域知識、教學策略與數位融合應用，用以提昇學生的學習成效。不管是平板、觸屏的使用，還是未來的人工AI及ChatGPT等，回到學生學習的本質，強調善用科技，提升理解力，是教育最重要的關鍵。
論壇後合影，頂溪國小柯志賢校長(左起)、Hahow好學校共同創辦人江前緯執行長、中央大學資訊工程系蔡宗翰教授、教育局張明文局長、未來親子學習平台許耀雲台長、張德齡副總編輯 。（新北市教育局提供）
靜態成果展。（新北市教育局提供）