未來教育國際論壇全國首場在新北　「創新人才大未來-跨域．數位．理解力」

新北市政府教育局與未來親子學習平台今(6)日在頂 溪國小攜手辦理全國首場「創新人才大未來國際論壇」。 上午論壇以「跨域．數位．理解力」為主軸，邀請到澳洲The Learning Future總監Anne Knock等國內外學者分享， 下午由國教輔導團結合智慧學習典範學校辦理「 數位融入教學博覽會」，共有18堂公開課、12場教學案例分享和 靜態成果展，展現新北數位教育推動的豐碩成果，現場吸引超過20 0位教師參與，同步也開放全國線上直播觀看。

教育局長張明文出席論壇時表示，新北市持續從軟、硬體層面， 為學生打造健全和友善的數位學習環境，包括購置行動載具、 建置智慧教室、校校2G光纖網路、班班無線網路與培育1萬2, 000名智慧教師，除此之外，建構親師生平台， 提供豐富教學及學習資源，2030年將每所學校打造成未來智慧學 校，用科技創建新的學習方式，培育未來創新人才。

未來親子學習平台台長許耀雲表示，一場新冠肺炎， 改變了人們的工作、生活模式，也顛覆了人們受教育、學習的方式， 2022年底，當所有人還在適應學習方式的轉變時，生成式AI工 具ChatGPT的問世，又為社會帶來巨變。如今已是全人類與A I距離最近的時刻，我們需要的是學習善用這些數位工具， 加值原先具備的技能與專業。

中央大學資訊工程系教授蔡宗翰強調，AI時代下， 學生必須跨領域學習，「即便是文科生，也要勇於學習AI。」Ha how好學校共同創辦人暨執行長江前緯則表示， 未來的世界是跨越框架的世代，應該要透過課程讓學生動手做， 培養解決問題的能力，同時也鼓勵政府、學界、產業為跨域攜手， 培養具備適應未來挑戰的創新人才。

智慧學習典範學校大豐國小許凱琳老師表示，在進行四年級「 認識昆蟲之昆蟲大解密」課程時，使用AR新興科技， 提昇學生學習興趣，搭配myViewBoard數位大屏的互動性 及iPad Numbers學習單的記錄，讓學生在玩樂中熟練課程內容。

國小社會領域輔導小組專輔謝素君老師則是利用使用 Padlet上傳地震災害討論結果， 即時回饋與分享小組討論結果，並在平板上標註地震發生地點， 讓學生即時觀察重大地震災害發生的地點，發現因為土地過度開發， 往往是地震造成發生大規模災害的主因。

國小數學領域輔導小組專輔林心怡老師分享， 教學絕對不是為了數位而數位， 老師必須明確掌握學生在使用工具後的學習成效是否對應學習目標， 讓數位工具不僅是教與學的替代工具， 而是能幫助老師重新設計重要任務， 同時即時掌握學生學習成效的關鍵。

教育局表示，跨域、數位和理解力絕對是未來趨勢， 而數位工具融入教學模式發展之關鍵，仍應重視學科專門領域知識、 教學策略與數位融合應用，用以提昇學生的學習成效。不管是平板、 觸屏的使用，還是未來的人工AI及ChatGPT等， 回到學生學習的本質，強調善用科技，提升理解力， 是教育最重要的關鍵。

論壇後合影，頂溪國小柯志賢校長(左起)、Hahow好學校共同創辦人江前緯執行長、中央大學資訊工程系蔡宗翰教授、教育局張明文局長、未來親子學習平台許耀雲台長、張德齡副總編輯 。（新北市教育局提供）

靜態成果展。（新北市教育局提供）