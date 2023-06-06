新北市水保守護神　技師公會協助審查輔導維護

考據治水先師「大禹」誕辰為國曆6月6日， 教育部為了感謝辛苦工作的工程師們，將其訂定為「工程師節」。 新北市農業局長期與水土保持工程、土木工程、 大地工程與水利工程等多方領域技師合作， 協助推動水土保持審查及監督工作， 針對山坡地開發案之水土保持處理與維護， 配合技師公會制定嚴謹的審查機制， 亦對開發中現場狀況及水土保持處理與維護提供專業技師定期巡檢， 以專業知識及服務的熱忱使新北市居民能有一個安居樂業的好環境。

水土保持計畫審查方面，新北市農業局與技師公會協力合作， 透過行政專業分工降低審查天數，加速於百日內核定， 歸功於技師公會謹慎審查並積極配合主管機關處理， 大幅減少民眾申請案件所需時程， 並於計畫開工後安排專業技師進行定期的施工中監督檢查及排定完工 檢查， 偕同農業局要求水土保持義務人遵照已核定之水土保持計畫施作， 確保水土保持設施發揮正常功能，減輕開發行為對山坡地的衝擊。

水土保持處理及維護方面， 農業局為解決農民因農作行為涉及的小規模開發需求， 如既有駁坎修復、低窪處排水改善等樣態， 透過水土保持服務團建議及農業局評估，及時提供專業諮詢， 減少申請行政流程，同時降低工程執行的成本。 三芝區種植茭白筍的謝先生，農地曾發生水土流失、 土溝排水溢流問題導致邊坡土石滑動， 每逢豪雨嚴重影響農作安全性， 又因經費不足想以簡易措施維護自有土地， 經農業局評估民眾的需求後， 提供申請農地輔導方式進行改善並由服務團技師現場研判後， 指導須將滑動邊坡修整並採生態工法就地取材， 以農地內大型石塊採乾砌石方式施作擋土牆， 裸露面部分加強植生覆蓋以避免沖刷，經2個月後完工且經農業局復 勘驗收，邊坡穩定性增加，更使謝先生無後顧之憂， 勇奪新北市茭白筍帶殼組冠軍及甜筍王的佳績。 在每位服務團技師身上可以看到優秀務實及樂於協助的特質， 現場精確研判可即時提供有效精闢的見解， 能有效解決現場各種疑難雜症。

新北市農業局表示，新北市山坡地幅員廣大， 山坡地管理工作仰賴各單位分工合作， 特別感謝各技師公會對新北市農業局水土保持審查監督管理工作的協 助，貫徹保育水土資源、永續發展的理念， 專業分工並達到簡政便民的目的。 民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護的相關問題， 可撥打農業局水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

開工後安排專業技師進行定期的施工中監督檢查及排定完工檢查。（照片由新北市政府農業局提供）

新北市農業局透過水土保持服務團輔導民眾，及時提供專業諮詢。（照片由新北市政府農業局提供）

三芝謝先生勇奪新北市茭白筍帶殼組冠軍及甜筍王的佳績。（照片由新北市政府農業局提供）