臺灣證交所與台灣董事學會合力引資　6月7日外資論壇開幕

今年以來全球政經情勢多變，但臺灣中堅企業持續表現亮眼；為使這些企業在相對嚴峻的大環境中被資本市場正確估值，臺灣證券交易所再次與台灣董事學會及安擘諮詢公司（IPR Advisors）合作於6月7日至13日共同主辦「頂尖龍頭企業：站在全球地緣政治變動新時代的浪尖」臺灣投資說明會，為中堅優質上市櫃公司與來自亞太及歐美地區之機構投資人搭建對談橋樑。

臺灣證券交易所表示，這次引資活動由6月7日的實體引資論壇拉開序幕，由證交所、台灣董事學會及安擘諮詢公司舉辦專題演講，邀請證交所簡立忠總經理開場致詞，證交所公司治理部主管及產學界專家分別分享臺灣資本市場最新ESG生態系發展規劃、國際政經政策對資本市場及經營環境的影響、AI雲端發展與未來轉型趨勢及為何投資人關係與企業永續發展值得重視。相關專題演講影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW&TWIOD」，網址為https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=168。

此外，6月8日至13日將透過一對一或群體會議形式，安排海外機構投資人與上市櫃公司代表之線上交流會議；使機構投資人與臺灣中堅優質企業面對面溝通，提升國際能見度及強化全球競爭力。另台灣董事學會及安擘諮詢公司亦會於會前透過整合性輔導，強化企業與海外機構投資人之溝通技巧，俾溝通順暢無礙。

未來證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，並洽重要外資宣傳臺股優勢及市場興革措施。