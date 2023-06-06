新北聯手與餐廳齊推南瓜特色料理　嚐遊淡水金瓜饗宴

今(6)日新北市副市長劉和然出席「金瓜饗宴-農健 康」記者會推廣淡水當季南瓜，宣傳6月16日至18日淡水金色水 岸舉辦大南瓜比賽與在地季節限定南瓜特色料理，劉和然化身為料理 長與新北青農聯誼會長盧苡甄一起使用南瓜製作飯糰， 在地餐飲業者也推出聯合抽獎活動，點購南瓜料理就可抽南瓜加工商 品及美食餐券，「新北市農業局-稼日蒔光」 粉絲團也將辦理留言抽獎活動，歡迎大家踴躍參與。

每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季， 藉由大屯山系優質土壤及水源， 加上農業局與淡水區農會輔導農友改善種植方法， 讓淡水栗子南瓜年產量約20萬公斤，甜度平均可達12度以上， 最高甚至可達18度。今(6)日有8家餐飲業者走秀展示淡水南瓜 特色料理， 像是芙蓉大飯店的金瓜燴牛肉及之間茶食器的南瓜鐵蛋披薩等， 並由青農聯誼會長盧苡甄帶領副市長劉和然手作南瓜飯糰， 南瓜飯糰將於大南瓜展示期間(6/17-18)在淡水金色水岸進 行販售，販售所得全數將捐給台灣婦女展業協會淡水關懷站， 協助在地單親家庭。「稼日蒔光」粉絲團也將於6月7日至13日辦 理留言抽獎，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品1組(價值350 元)，歡迎民眾追蹤粉絲團參加互動。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容飯店、 將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、 真食手作、小川鍋物、阿三哥農莊、石牆仔內、 富群休閒農園及三空泉農園共11家業者合作， 推出限定南瓜料理並辦理聯合抽獎， 獎品包含南瓜加工商品兌換券及多款美食餐券，6月底前至合作業者 點購南瓜料理或是大南瓜展示期間於現場農產攤位單筆消費滿300 元就可獲得抽獎券，限量2000張送完為止，獎品超過50份， 最高價值超過800元，請大家把握機會！另外， 義美食品也持續與農會契作1萬斤栗子南瓜製作「南瓜芝士塔」 並預計父親節檔期預購，農會也推出新款南瓜加工品創造南瓜全年經 濟，今年推出由在地南瓜搭配5種蔬果的健康脆片「南瓜派對-蔬果 脆片」，酥脆口感並保留食材原味， 於大南瓜展場及淡水農會超市販售，歡迎大家來嚐鮮。

副市長劉和然表示，感謝在地農友們、 淡水農會及餐飲業者共同為新北農產推廣努力， 農會辦理大南瓜比賽精進農友栽培技術，同時也促進地方產業結合， 打造南瓜產業鏈，在此邀請市民朋友前往合作店家品嚐當季南瓜， 大南瓜比賽期間更可至金色水岸一睹大南瓜風采； 而我們市府與各地區農會也持續努力推動在地特色農產，落實「 吃在地、食當季」理念，減少食物里程， 把當季健康推廣給市民朋友們，持續打造我們新北農業健康市。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供