新北聯手與餐廳齊推南瓜特色料理　嚐遊淡水金瓜饗宴

今(6)日新北市副市長劉和然出席「金瓜饗宴-農健康」記者會推廣淡水當季南瓜，宣傳6月16日至18日淡水金色水岸舉辦大南瓜比賽與在地季節限定南瓜特色料理，劉和然化身為料理長與新北青農聯誼會長盧苡甄一起使用南瓜製作飯糰，在地餐飲業者也推出聯合抽獎活動，點購南瓜料理就可抽南瓜加工商品及美食餐券，「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲團也將辦理留言抽獎活動，歡迎大家踴躍參與。
每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，藉由大屯山系優質土壤及水源，加上農業局與淡水區農會輔導農友改善種植方法，讓淡水栗子南瓜年產量約20萬公斤，甜度平均可達12度以上，最高甚至可達18度。今(6)日有8家餐飲業者走秀展示淡水南瓜特色料理，像是芙蓉大飯店的金瓜燴牛肉及之間茶食器的南瓜鐵蛋披薩等，並由青農聯誼會長盧苡甄帶領副市長劉和然手作南瓜飯糰，南瓜飯糰將於大南瓜展示期間(6/17-18)在淡水金色水岸進行販售，販售所得全數將捐給台灣婦女展業協會淡水關懷站，協助在地單親家庭。「稼日蒔光」粉絲團也將於6月7日至13日辦理留言抽獎，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品1組(價值350元)，歡迎民眾追蹤粉絲團參加互動。
淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容飯店、將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、小川鍋物、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園及三空泉農園共11家業者合作，推出限定南瓜料理並辦理聯合抽獎，獎品包含南瓜加工商品兌換券及多款美食餐券，6月底前至合作業者點購南瓜料理或是大南瓜展示期間於現場農產攤位單筆消費滿300元就可獲得抽獎券，限量2000張送完為止，獎品超過50份，最高價值超過800元，請大家把握機會！另外，義美食品也持續與農會契作1萬斤栗子南瓜製作「南瓜芝士塔」並預計父親節檔期預購，農會也推出新款南瓜加工品創造南瓜全年經濟，今年推出由在地南瓜搭配5種蔬果的健康脆片「南瓜派對-蔬果脆片」，酥脆口感並保留食材原味，於大南瓜展場及淡水農會超市販售，歡迎大家來嚐鮮。
副市長劉和然表示，感謝在地農友們、淡水農會及餐飲業者共同為新北農產推廣努力，農會辦理大南瓜比賽精進農友栽培技術，同時也促進地方產業結合，打造南瓜產業鏈，在此邀請市民朋友前往合作店家品嚐當季南瓜，大南瓜比賽期間更可至金色水岸一睹大南瓜風采；而我們市府與各地區農會也持續努力推動在地特色農產，落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，把當季健康推廣給市民朋友們，持續打造我們新北農業健康市。
照片由新北市政府農業局提供
照片由新北市政府農業局提供