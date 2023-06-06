【快訊】否認性騷擾　顏志發撤告並發聲明: 請辭台灣總統府資政

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發今天(6日) 透過聲明表示，所謂「性騷擾」是莫須有，他將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；另為免有心人政治操作，混誤真相焦點，他已向總統請辭資政一職。

顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，他昨(5日) 說，已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

不過，顏志發今天透過聲明表示，他本於尊重並支持性平調查的專業與權威，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗告訴。

中央社引述顏志發說，為釐清真相，捍衛個人與社團名譽，他將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，他已向總統請辭資政一職。

顏志發在聲明中指出，他畢生經營事業，參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。

他表示，這次蒙遭無端、又恐累及家人各界，心中至為不安不平。只求經由公正的調查程序，能再正是非，還諸公道。

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