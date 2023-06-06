Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【快訊】否認性騷擾　顏志發撤告並發聲明: 請辭台灣總統府資政

顏志發今天(6/6) 透過聲明表示，他本於尊重並支持性平調查的專業與權威，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗告訴。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 17:35
圖為111年5月22日「小英號捐血車、血液運送車捐贈啟用典禮」在大安森林公園舉行，總統蔡英文 （中）、全國小英之友會總會長顏志發（左）、台...

圖為111年5月22日「小英號捐血車、血液運送車捐贈啟用典禮」在大安森林公園舉行，總統蔡英文 （中）、全國小英之友會總會長顏志發（左）、台...

延伸閱讀: 【台灣藍綠立委對簿公堂】涉性騷擾范雲　陳雪生判賠8萬元確定

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發今天(6日) 透過聲明表示，所謂「性騷擾」是莫須有，他將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；另為免有心人政治操作，混誤真相焦點，他已向總統請辭資政一職。

顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，他昨(5日) 說，已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

不過，顏志發今天透過聲明表示，他本於尊重並支持性平調查的專業與權威，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗告訴。

中央社引述顏志發說，為釐清真相，捍衛個人與社團名譽，他將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，他已向總統請辭資政一職。

顏志發在聲明中指出，他畢生經營事業，參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。

他表示，這次蒙遭無端、又恐累及家人各界，心中至為不安不平。只求經由公正的調查程序，能再正是非，還諸公道。

【快訊】否認性騷擾　顏志發撤告並發聲明: 請辭台灣總統府資政

【台灣藍綠立委對簿公堂】涉性騷擾范雲　陳雪生判賠8萬元確定
總統府
資政
顏志發
性騷擾
撤告
誹謗
性平調查
小英之友會

相關新聞

民進黨第三起性騷擾案　林男固遭請辭親自出面道歉　否認寫情書與電話騷擾
民進黨第三起性騷擾案　林男固遭請辭親自出面道歉　否認寫情書與電話騷擾
2023/06/02 20:07
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
2023/06/02 15:34
【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　
【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　
2023/06/01 17:42
陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲
陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲
2023/05/02 18:55
重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣
重磅回歸！2023「來去總統府住一晚」啟動 邀世界走進台灣
2023/04/21 16:30

更新時間 : 2023-06-06 19:19 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
【更新】在香港悼念六四被捕•台大研究生劉家儀5日獲保釋 「只是做該做的事、守該守的義」
【更新】在香港悼念六四被捕•台大研究生劉家儀5日獲保釋 「只是做該做的事、守該守的義」
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書
推動台灣歷史航遙測影像及地圖測繪成果！農林航空測量所與中研院人社中心　續簽學術合作協議書