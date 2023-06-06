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兆頤科技以關聖帝君之名再捐復康巴士！董事長揪幹部參與　思考如何年年行善

By 台灣英文新聞
2023/06/06 17:27
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

從事半導體原物料銷售的兆頤科技國際有限公司，於6日由董事長陳俊良率領公司幹部再度捐贈1輛復康巴士給新北市政府。陳俊良表示，公司取之於鄉里，回饋於社會，帶幹部參與捐贈，主要是讓大家思考公司如何再精進，如此才有辦法年年回饋社會。市府秘書長邱敬斌代表侯友宜市長受贈，他說行善不僅造福身障朋友，福報也會反饋公司。

笑口常開的陳俊良因崇尚三國關羽與周倉兩位將軍的忠義精神，因此在去（2022）年11月間以「周倉將軍」名義，捐贈1輛復康巴士予新北市；今年5月間，再度以「關聖帝君」之名，專程南下捐贈1輛救護車給台南榮民之家。

陳俊良家住林口地區，但公司設在新竹科學園區的竹北市。他表示，台灣社會高齡化嚴重，行動不便的長者越來越多，加上身心障礙者對於復康巴士的需求，因此決定再以「關聖帝君」之名捐贈復康巴士給新北市，希望能讓更多人使用到。

邱敬斌表示，新北市身心障礙朋友有17萬餘人，加上有長照需求的失能長輩，目前有546輛復康巴士投入營運，一年服務高達64萬人次，今年1~5月已服務37萬人次，這些復康巴士絕大部分都是民間善心企業團體或個人所捐贈。

邱敬斌說，陳董事長年輕創業就想到回饋社會，而且將員工幹當作家人般對待，甚至帶領一起做公益，相信公司未來會更發展，董事長發願年年愛心捐贈，也會有乘數效果。

更新時間 : 2023-06-06 19:19 GMT+08:00

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