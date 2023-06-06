台灣流感增18例重症、4死 4歲男童發病第7天腦炎過世 高雄中正預校爆群聚 通報不實罰1.2萬

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內上週新增18例流感併發重症以及4例死亡，其中南部4歲幼童為今年最小的死亡個案。另外，中正預校延遲通報校內流感群聚感染一事，疾管署發言人羅一鈞表示，高雄市衛生局已裁罰1.2萬元，並責令12個班級停課1週。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達79,205人次，較前一週上升3.5%，整體趨勢高於2020至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年6月5日流感併發重症病例累計237例(112例A型H1N1、117例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型)，65歲以上長者占4成7，死亡37例(17例A型H1N1、19例A型H3N2、1例B型)。

疾管署說明，上週新增18例流感併發重症( 15例A型H1N1、 3例A型H3N2)，年齡介於30多歲至90多歲，為16例男性、2例女性，發病日介於5月10日至6月3日，其中13例具慢性病史，17例未接種本季流感疫苗。

另新增4例死亡(皆A型H1N1)，為4歲至60多歲，2例女性2例男性，發病日介於4月26日至5月27日，其中3例有慢性病史，皆未接種本季流感疫苗。

談及今年最小死亡個案的南部4歲男童。疾管署防疫醫師林詠青說，男童本身沒有潛在病史，也未接種本季流感疫苗，一開始只是出現發燒、咳嗽等一般類流感症狀，隔天卻意識不清送醫，就醫快篩確認感染A型流感，經腦部斷層顯示有急性壞死性腦炎，發病第3天住進加護病房，經給予抗病毒藥物及控制腦壓等藥物積極治療後，病情及意識仍急速惡化，於發病第7天即因併發腦炎過世。

林詠青提醒，孩童流感併發腦炎的比例比成人高，因此，家長要特別注意孩童染疫是否有神經系統併發症，若出現症狀應及早送醫。

另外，中正預校爆發疑似呼吸道傳染病群聚案，疾管署發言人羅一鈞表示，根據高雄衛生局疫調結果，指標個案發病日為5月11日，後續多名學生也確診，截至6月5日，累計有61名類流感輕症個案，分布在15個班級。

針對中正預校未主動通報呼吸道群聚事件，衛生局初步認定中正預校未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報，且違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條處新台幣1萬2000元罰鍰，並責令12班停課1週。