國際觀光客來台灣旅遊人數持續上升！台北捷運15站將新增韓語廣播　預計8月底上線

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國際觀光客到臺灣旅遊持續上升，臺北捷運今(6)日表示，為提升大臺北地區觀光服務，臺北捷運15個車站將新增列車到站「韓語」廣播，並在原有的13站日語廣播外，再於8站轉乘站增加日語廣播，預計8月底上線。

依交通部觀光局觀光統計資料，2018年至2023年3月，日本觀光客累計約342萬人次，其次為韓國觀光客累計約214萬人次。依新住民全球新聞網資料顯示，近年韓國來台自由行旅客明顯增加，從社群打卡情形及網路相關討論，觀察韓國旅客來臺的雙北熱門景點，包括臺北101、華山文創園區、永康街、西門町、淡水、九份、平溪等，因此規劃以鄰近韓國旅客熱門景點車站及重要轉乘站共15個車站，增加韓語廣播，預計8月底上線。

臺北捷運自2018年8月10日起陸續於鄰近日本旅客熱門景點如士林、臺北101/世貿站等13個車站，增設列車到站日語廣播，考量觀光客轉乘需求，再於民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等8站新增日語廣播，總計提供列車到站日語廣播的車站共有21站。

臺北捷運表示，未來新增的列車到站廣播方式，將調整為國、外(含英日韓語)、閩、客，車門上方顯示器則是以中、英文(含車站代碼以利各國遊客辨識)輪流播放到站站名，未來將持續蒐集國際觀光旅客需求調整更新。此外，為了讓日韓語廣播發音更為妥適，這次新增的列車到站日韓廣播，將請錄製單位選定專業錄音員，並委請專家學者協助審聽，以臻完善。

臺北捷運廣播語言係依「大眾運輸工具播音語言平等保障法」第6條規定：「大眾運輸工具除國語外，另應以閩南語、客家語播音。」以及北市府為考量臺北都會區之國際化發展趨勢，依此提供國語、英語、閩南語及客家語4種播音語言，相關車站增設列車到站日韓語廣播，均已考量列車到站前可播放完畢。