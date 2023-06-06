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俄軍炸水壩阻止烏軍反攻　澤倫斯基：必將俄軍自烏國每個角落驅逐

這場災難發生在烏克蘭大規模反攻行動的第二天，可能打亂烏克蘭任何兩棲攻擊過河計畫，烏軍方指控俄軍炸毀大壩，並呼籲下游民眾進行撤離。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/06/06 16:15
位於烏克蘭赫爾松的卡霍夫卡水壩被俄軍炸毀。（圖／美聯社）

位於烏克蘭赫爾松的卡霍夫卡水壩被俄軍炸毀。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）烏克蘭軍方今（6）日指控，俄軍炸毀位於烏南赫爾松的卡霍夫卡水壩，傾瀉而出的聶伯河水恐危及下游人民安全，對環境成巨大破壞，並阻礙烏軍反攻的計畫。

衛報CNN報導，俄軍佔領聶伯河東岸，位於赫爾松新卡霍夫卡市（Nova Kakhovka）的卡霍夫卡水電站（Kakhovka Hydroelectric Power Plant）為戰略關鍵之地，亦被其掌控。曝光的影像顯示，卡霍夫卡水壩（Nova Kakhovka Dam）壩體損毀，河水攜萬軍之勢奔騰而下，恐造成災難性後果。

該起事件發生在烏克蘭大規模反攻行動的第二天，可能打亂烏克蘭任何兩棲攻擊過河計畫，烏軍方指控俄軍炸毀大壩，並呼籲下游民眾進行撤離。

赫爾松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）表示，約有1.6萬人在烏軍控制的聶伯河西岸「關鍵區域」。目前赫爾松上游區域正在進行疏散，人們將被送往包括基輔在內的城市避難。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，俄軍此舉意圖明顯，就是要在烏軍前進的道路上「製造不可踰越的障礙」，以延緩「戰爭的公平結局」到來。而在廣闊的烏國領土上，「所有生命將被摧毀，許多居所將被毀壞，環境亦將受到巨大破壞。」

烏國總統澤倫斯基與開國家安全與國防事務委員會召開緊急會議，並在推特上譴責「俄羅斯恐怖份子」，他說卡霍夫卡水壩水電站的破壞只能向全世界證實，必須將他們從烏克蘭土地的每一個角落驅逐出去。「任何一公尺（的土地）都不會留給他們，因為他們會將每一公尺（的土地）都用於恐怖活動。」

澤倫斯基強調，只有烏克蘭的勝利才能恢復安全，而這個勝利將會到來。「恐怖分子無法用水、導彈或其他任何東西來阻止烏克蘭。」

俄方第一時間否認炸毀大壩，並將大壩的毀損歸咎於烏克蘭的炮擊，俄媒國際文傳電訊社引述當地官員指出，大壩因結構薄弱，在水壓作用下倒塌。
俄烏戰爭
卡霍夫卡水壩

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更新時間 : 2023-06-06 19:19 GMT+08:00

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