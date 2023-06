俄軍炸水壩阻止烏軍反攻　澤倫斯基：必將俄軍自烏國每個角落驅逐

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)烏克蘭軍方今(6)日指控,俄軍炸毀位於烏南赫爾松的卡霍夫卡水壩,傾瀉而出的聶伯河水恐危及下游人民安全,對環境成巨大破壞,並阻礙烏軍反攻的計畫。

衛報、CNN報導,俄軍佔領聶伯河東岸,位於赫爾松新卡霍夫卡市(Nova Kakhovka)的卡霍夫卡水電站(Kakhovka Hydroelectric Power Plant)為戰略關鍵之地,亦被其掌控。曝光的影像顯示,卡霍夫卡水壩(Nova Kakhovka Dam)壩體損毀,河水攜萬軍之勢奔騰而下,恐造成災難性後果。

該起事件發生在烏克蘭大規模反攻行動的第二天,可能打亂烏克蘭任何兩棲攻擊過河計畫,烏軍方指控俄軍炸毀大壩,並呼籲下游民眾進行撤離。

赫爾松州州長普羅克丁(Oleksandr Prokudin)表示,約有1.6萬人在烏軍控制的聶伯河西岸「關鍵區域」。目前赫爾松上游區域正在進行疏散,人們將被送往包括基輔在內的城市避難。

烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在推特上表示,俄軍此舉意圖明顯,就是要在烏軍前進的道路上「製造不可踰越的障礙」,以延緩「戰爭的公平結局」到來。而在廣闊的烏國領土上,「所有生命將被摧毀,許多居所將被毀壞,環境亦將受到巨大破壞。」

#Russia blew up the dams of the #Kakhovka hydroelectric power plant. The purpose is obvious: to create insurmountable obstacles on the way of the advancing #AFU ; to intercept the information initiative; to slow down the fair final of the war. On a vast territory, all life will be… pic.twitter.com/rFpkDbjyhj

烏國總統澤倫斯基與開國家安全與國防事務委員會召開緊急會議,並在推特上譴責「俄羅斯恐怖份子」,他說卡霍夫卡水壩水電站的破壞只能向全世界證實,必須將他們從烏克蘭土地的每一個角落驅逐出去。「任何一公尺(的土地)都不會留給他們,因為他們會將每一公尺(的土地)都用於恐怖活動。」

澤倫斯基強調,只有烏克蘭的勝利才能恢復安全,而這個勝利將會到來。「恐怖分子無法用水、導彈或其他任何東西來阻止烏克蘭。」

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH