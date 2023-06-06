到哪都被叫「車貞淑」　出道30年嚴正化再次迎來全盛期

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「車貞淑醫生」結尾以18.5%高收視創下佳績，自開播以來話題性不斷，飾演遭遇老公外遇一角的女主角嚴正化表示，沒想到能得到如此高的收視率，現在到哪都會被叫「車貞淑」。

歌手兼演員的嚴正化今年54歲，出道至今30年，有著不少高人氣的戲劇作品及歌曲，演技方面曾獲兩次百想藝術大賞最優秀演技獎、大鐘獎最佳女主角獎等，歌唱方面也多次獲得了SBS歌謠大戰的10大歌手獎等。

即便已出道30年，且獲得了多項大獎肯定，但當韓媒問起嚴正化認為自己最光榮的時期為何？她仍回答「現在」。

在「車貞淑醫生」播出後，嚴正化連續五週蟬聯了最具話題性演員第一名。她說道，現在她家社區的警衛看到她，都會比著愛心叫她車貞淑，不久前去了幾間大學校慶表演，學生們也大喊著車貞淑，無論到哪大家都叫她車貞淑，這是她當演員多年以來，第一次被叫電視劇裡的名字，讓她感到非常高興。

在劇裡，40多歲的車貞淑因家庭而放棄當一名醫生，全心全意的打理家裡大小事，直至自鬼門關前走一回後，她決定繼續追逐當一名醫生的夢想。後來她在實習期間發現丈夫外遇，一開始極度悲傷的她，為了兩個孩子決定振作起來，當個堅強且果斷的媽媽。

在戲劇播出後，嚴正化收到了許多私訊，說道自己透過車貞淑一角獲得了許多重新開始的勇氣。對於自己所演出的角色能給他人帶來好的影響，讓嚴正化也感到非常高興。

另外，雖然「車貞淑醫生」已完結，但嚴正化仍在綜藝節目「唱跳歌手流浪團」中以歌手的身份活躍著，該節目請來了李孝利、BoA寶兒、華莎、金元萱及嚴正化等5位不同年代的最強Solo女歌手，在韓國國內進行全國巡迴表演。

過去曾以歌手及演員身分同時進行活動的嚴正花表示，不知道從何時開始，歌手活動就停止了，但現在能再次以這兩個身分同時進行活動，感覺非常奇妙又有趣。至於她是如何完美地在30年間同時維持這兩種身份？嚴正化說，因為她非常熱愛演戲和舞台，若以年齡或其他問題為由放棄這些，似乎說不過去。

她也透露，她從前年開始就一直在準備新專輯，現在電視劇拍攝已經結束，更能專心得準備，目標在今年底或明年初完成。