慢遊東臺灣！臺東縣府與旅宿業攜手　推廣深層海水體驗行程

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為推廣在地深層海水品牌及優質產品，臺東縣政府與旅宿業者攜手推出深層海水體驗行程，即日起至10月20日遊客只要入住相關旅宿專案，可免費體驗深層海水海療SPA。

臺東近年發展獨特的「慢經濟」，舉辦眾多在地活動吸引民眾東漂，並在2022年獲得全球最好客目的地第二名，使臺東成為舉辦身心靈活動首選城市。

深層海水是臺東特有的天然資源，具有潔淨、富含礦物質等特性，也擁有全臺唯一的深層海水海療SPA體驗，100%深層海水與獨家專利系統結合，讓民眾透過專業導覽及相關體驗活動，可以深入認識深層海水的特色和價值。

財政及經濟發展處表示，縣府連續三年透過海洋委員會補助推動臺東縣深層海水計畫，近年來積極輔導，已廣泛應用於食品、飲料、粧品、養殖及健康休閒等領域，目前共有11間業者，共計39項深層海水商品已取得「臺東藍純淨深層海水TTBLUE」品牌標章。

財政及經濟發展處說，旅行臺東，不僅能欣賞得天獨厚的環境、享受舒適的住宿品質，慢遊臺東知名的景點與街道，還能輕鬆的徜徉在深層海水裡，重拾健康和活力，即日起至10月20日遊客只要入住知本金聯世紀酒店、環山雅築民宿、曙光渡假酒店、忘憂館景觀旅店、如意行館、鐵道旅驛等旅宿專案，可免費體驗深層海水海療SPA。

照片來源：臺東縣政府提供