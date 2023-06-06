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【台灣藍綠立委對簿公堂】涉性騷擾范雲　陳雪生判賠8萬元確定

➤范雲說，感謝網友的質疑與冷嘲熱諷，讓她感受到受害人所面臨的困境，將把全數獲賠金額捐給婦女救援基金會。➤陳雪生指出，范雲之後對外透過媒體無據指摘他為馬祖王，數度騷擾職員的指控，這部分全無證據。無奈法院對此毫無根據的誹謗行為認定無罪，實為司法已死。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 16:16
民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生涉性騷擾求償案6日宣判，范雲（左2）在法院門口舉行記者會表示，感謝網友的質疑與冷嘲熱諷，讓她感受到受害人...

民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生涉性騷擾求償案6日宣判，范雲（左2）在法院門口舉行記者會表示，感謝網友的質疑與冷嘲熱諷，讓她感受到受害人...

延伸閱讀: 【快訊】否認性騷擾　顏志發撤告並發聲明: 請辭台灣總統府資政

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）朝野立委民國109年(西元2020年) 間在國會推擠衝突，民進黨立委范雲指國民黨立委陳雪生涉性騷擾，提告求償。北院一審判陳雪生須賠8萬元，經上訴。今天(6/6) 二審駁回上訴，陳雪生判賠確定，不得上訴。

范雲今上午親自到法院聆聽宣判結果，並於法院門口召開記者會。范雲說，雖然3起案件都勝訴，卻沒有一點高興的感覺，直到現在，還是有網友認為，陳雪生是因為議場推擠才別無選擇，而她的控訴是政治操弄。

范雲說，感謝網友的質疑與冷嘲熱諷，讓她感受到受害人所面臨的困境，將把全數獲賠金額捐給婦女救援基金會，並會繼續改變對受害人不友善的法律與文化。

媒體詢問，民進黨接連爆出多起性騷擾爭議，關於受害人採取法律途徑的救濟管道。范雲表示，每個人有他的處境，當自己經歷過這些事，才知道要有人證、物證，對方才可以反控訴毀謗，目前的法律制度對受害者並不友善。

【台灣藍綠立委對簿公堂】涉性騷擾范雲　陳雪生判賠8萬元確定2022年1月28日, 在民進黨團總召柯建銘（中）見證下，國民黨立委陳雪生向民進黨立委范雲公開致歉。（范雲辦公室提供） 中央社

全案緣於范雲指陳雪生涉性騷擾，范雲表示，當時感覺有人頂她，轉頭發現是陳雪生，「至少頂我3次，用他的肚子」，她覺得很不舒服，立刻抗議，陳雪生還不斷說「肚子碰觸不會懷孕」等。

范雲提起民事訴訟，求償新台幣50萬元，台北地方法院一審認為，陳雪生以女性生理特有現象及表徵嘲諷、貶抑言論回應范雲，符合性騷擾要件，判決應賠8萬元。

本案採簡易程序，一審由台北地院簡易庭審理。案經上訴，二審由台北地方法院合議庭審理，今天上午宣判。

范雲向法院提告性騷擾並求償，陳雪生則向台北地方法院自訴范雲涉嫌加重誹謗等罪，北院2021年12月判決范雲無罪。

20220128 陳雪生向范雲公開道歉

2022年1月28日，范雲在臉書表示，經過一年半的時間，陳雪生當天在柯建銘見證下，向她公開道歉，讓她再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。

范雲表示，她是立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持，但其他尋常人民得花多大力氣才能要到公道。

范雲在2022年的PO文還指出，除了性騷擾事件，這一年半來，她經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程；三案勝訴還給她基本正義，而陳雪生的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲表示，她願意理解陳雪生在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。

范雲表示，希望這樣的道歉，能被關注，也肯定陳雪生道歉的勇氣，她也向陳雪生表達，希望未來可以一起努力，推動性別平等、防治性別暴力。

范雲評論2023年台灣性騷擾案

近期台灣性騷擾案頻傳，6月6日有媒體追問，總統府資政顏志發對性騷擾受害人提出刑事告訴，有何看法。

范雲指出，並不支持所有的性騷擾加害人，對受害人提出刑事告訴，謝謝所有勇敢站出來的受害人，必須改善不同職場的性騷擾申訴制度，若制度能接住每個人，不一定要走上法庭，也不是每個人都有資源上法庭，對受害人而言，因控訴性騷擾而被提告毀謗，是多麼情何以堪。

北院新聞稿指出，依據現場照片及證人證詞，可認陳雪生故意用肚子碰觸范雲背部，已構成性騷擾；又陳雪生稱「用肚子不會懷孕」等語句，屬於自辯、自衛且無性之意涵，但整體言論脈絡構成性騷擾，認為陳雪生上訴無理由，判決應賠償8萬元確定。不得上訴。

此外，陳雪生不滿范雲受訪時指他為「電車痴漢」、「恐龍時代的噁男」等，向法院提起刑事自訴，告范雲涉加重誹謗罪；法院認定，這屬於評論可受公評事項，未逾越合理評論原則，且陳雪生舉證不足，已判范雲無罪確定。

針對民進黨立委范雲指國民黨立委陳雪生涉性騷擾，提告求償，法院判陳雪生賠8萬元。中央社引述國民黨今天表示，尊重司法判決，陳雪生涉及的行為態樣，經查並非提名作業規範所指應不予提名的情形，按照現行規定，沒有應否撤銷提名問題。

國民黨發出新聞稿表示，堅持捍衛性別平等價值及女性權益，沒有模糊空間，如果黨內有任何此類情事發生，國民黨會循既有性平機制及相關法律處理。

國民黨指出，陳雪生涉及案件已經進入司法程序且有結果，國民黨尊重司法獨立及相關判決，若當事人認有不公之處，可依法主張自身權利。

是否撤銷陳雪生的立委提名，國民黨表示，陳雪生因涉及性平行為爭議被法院判決賠償范雲8萬元，國民黨尊重司法判決，其涉及的行為態樣，經查並非提名作業規範所指應不予提名的情形，按照現行規定，沒有應否撤銷提名問題。

遭民進黨立委范雲指控性騷擾判賠確定，國民黨立委陳雪生今天表示，范雲稱他以肚子碰撞其臀部，顯與事實不符；他從政多年，廣受馬祖居民信賴與肯定，經此爭議，今後定會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。

陳雪生6/6發布聲明指出，2020年7月14日立法院審理監察院長人事案時，因當時現場混亂，在場朝野立委均有肢體接觸。他身高近190公分，而范雲不足160公分，客觀上顯然不可能有他的肚子碰撞范雲臀部的情形，此節亦為台北市政府性平會調查屬實。

陳雪生指出，范雲稱他有以肚子碰撞其臀部，顯然與事實不符，所以他認為實有澄清的必要性。

陳雪生表示，因他於公開場合突遭范雲不實指控性騷擾，為捍衛個人清譽，他於當場表示「我對你沒興趣」的主觀想法，或因情急之下用詞稍顯粗魯，但此乃因他對於范雲的指控實感氣憤，是為了捍衛個人聲譽，斷無任何性騷擾的意圖。

陳雪生指出，范雲之後對外透過媒體無據指摘他為馬祖王，數度騷擾職員的指控，這部分全無證據。無奈法院對此毫無根據的誹謗行為認定無罪，實為司法已死，然他希冀范雲切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水。

陳雪生表示，他從政多年，為國為民，廣受馬祖居民的信賴與肯定。經此爭議，今後定會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。

【台灣藍綠立委對簿公堂】涉性騷擾范雲　陳雪生判賠8萬元確定

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