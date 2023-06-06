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【美國2024總統大選】 彭斯參選挑戰川普 　國會暴動事件選民立場不一

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/06/06 14:38
美國前副總統彭斯宣布挑戰前搭檔川普。（圖／美聯社）

美國前副總統彭斯宣布挑戰前搭檔川普。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國前副總統彭斯於美東時間5日遞件參戰共和黨內初選，因不願替川普宣布選舉無效一事，黨內選民對他或謾罵或敬重，支持率遠低於川普、迪尚特。

共和黨2024年總統大選黨內提名競爭激烈，較引人注目的參選者為去（22）年11月就吹響號角的美國前總統川普（Donald Trump）、今年2月宣布參戰的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、5月23日公布的共和黨內唯一非籍聯邦參議員史考特（Tim Scott）以及24日證實加入角逐行列的迪尚特（Ron DeSantis）。

相關閱讀：【美國共和黨初選盤點】川普領先迪尚特緊追 多元族群海利、史考特落後　

昆尼匹克民調（Quinnipiac Poll）5月顯示，川普在共和黨選民中獲得56%的支持，迪尚特獲得25%，海利获得3%，彭斯與史考特僅獲得2%。

CNN報導，彭斯擔任過國會議員、印第安納州州長，2016年被川普選中做為搭檔，部分原因是因為彭斯的立場有助於鞏固黨內的社會保守派支持。

彭斯是長期反墮胎的福音派基督徒，他常說自己是按順序先是一位基督徒，一位保守派以及一位共和黨人。

在川普執政時期，他是忠誠的副手，主持白宮冠狀病毒應對工作組，協調政府因應新冠肺炎的舉措，並為疫苗的分發奠定基礎。

然而川普2020年競選連任失利時，指責時任副總統兼參議院議長的彭斯拒絕推翻選舉結果，更有偏激的川粉在2021年1月爆發的國會大廈暴動事件中，揚言要吊死彭斯。

彭斯曾公開批評川普犯錯，表示自己根本無權推翻選舉結果，也曾就2021年國會暴動事件，以及前總統川普陣營試圖推翻2020年總統大選結果的種種作證。

彭斯在政見上與川普大相逕庭，包括在福利計劃、墮胎以及美國支持烏克蘭隊俄羅斯作戰等議題。目前彭斯在共和黨選民中的表現好壞參半，有選民為國會暴動事件噓他，也有選民為他履行憲法規定鼓掌。
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