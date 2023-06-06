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創新高！台灣本土猴痘增18例 花蓮首爆病例 累計146例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 14:30
國內再增18例猴痘(Mpox)本土病例，累計確診個案中有9成未接種疫苗，呼籲「近6個月內曾有高風險性行為者」盡快完成2劑疫苗接種。（圖／疾...

國內再增18例猴痘(Mpox)本土病例，累計確診個案中有9成未接種疫苗，呼籲「近6個月內曾有高風險性行為者」盡快完成2劑疫苗接種。（圖／疾...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內猴痘(Mpox)疫情持續，再增18例本土病例，均為本國籍男性，疾管署表示，目前全國共96家合作醫療院所可提供猴痘疫苗接種服務，有鑑於確診個案中有9成未接種疫苗，呼籲「近6個月內曾有高風險性行為者」盡快完成2劑疫苗接種。

疾管署說明，18例確診個案中，居住縣市分別為：新北市4例，高雄市、南投縣、桃園市、台中市各2例，彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台北市、宜蘭縣以及新竹縣各1例；年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於5月15日至6月1日。患者因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月30日至6月4日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者23名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診146例病例(134例本土及12例境外移入)，其中83例已康復，9例仍住院治療中、54例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至6月5日止，全國共96家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排之彈性，其中10縣市、19家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，請符合條件之民眾逕至合作醫療院所預約接種。

據統計顯示，確診個案中9成無接種疫苗，有16人曾接種過猴痘疫苗，但大多(11人，約7成)是在接種第1劑疫苗前或接種後14天內暴露。疾管署提醒，有關暴露後預防接種，需於無症狀時接種，方可具保護效果，如已出現猴痘症狀，如發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿皰等症狀，則不建議接種。

此外，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。但接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以具保護效果，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

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猴痘
疾管署

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