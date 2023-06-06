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強化台灣資安韌性　北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」

北科大關鍵基礎設施研發中心主任、北科大副校長楊士萱表示，團隊預計研發水資源、油/氣/電等關鍵基礎設施的資安防護，衛星、物聯網等各類通訊系統的資安技術，以及零信任架構實證研究等，因應國家安全與數位轉型在關鍵基礎設施的新型資安技術需求，為台灣建立安全的數位環境。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 14:08
北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」，啟動儀式貴賓合影。（照片由北科大提供）

北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」，啟動儀式貴賓合影。（照片由北科大提供）

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）國立臺北科技大學與行政法人國家資通安全研究院合作成立「關鍵基礎設施研發中心」，未來將聚焦油水電、鐵道、通訊、醫療等四大關鍵基礎設施，建立資安規範與檢測程序，合聘資安專業人員，辦理專業培訓及學生實習，共同培育資通安全專業人才，今（6）日舉行揭牌典禮。

北科大校長王錫福致詞時表示，北科大成立前瞻技術研究總部，建立與產業界共治、共學、共研的合作平台，不遺餘力投入台灣六大核心戰略產業發展，在國防戰略方面，已與國家太空中心、美國喬治亞理工學院等單位合作簽約，今年新設太空系統工程研究所。

在資安卓越產業方面，王錫福指出，北科大攜手資安院，合作厚實台灣資安科技自主研發基礎，建構與民生息息相關的油水電、鐵道、通訊、醫療等領域的公共防護網，同心合力強化智慧國家的資安韌性。

資安院院長何全德表示，為提升國家資通安全科技能力，數位發展部成立資安院，研發資通安全科技，協助規劃及推動國家資通安全防護機制，協助政府因應關鍵基礎設施重大資通安全事件。

何全德期盼，北科大與資安院合作成立的關鍵基礎設施研發中心，在關鍵基礎設施防護及管理的科技研發能量，能進一步提升國家資安聯防體系，共同建立資安治理機制及風險評估機制準則，合作打造更堅實的數位台灣防護盾牌。

北科大關鍵基礎設施研發中心主任、北科大副校長楊士萱表示，該中心將全力協助國家關鍵基礎設施主管機關與協調機關，研發安全維護及耐災韌性的技術及設備，協助訂定關鍵基礎設施安全規範和檢測標準。

楊士萱還提到，該團隊預計研發水資源、油/氣/電等關鍵基礎設施的資安防護，衛星、物聯網等各類通訊系統的資安技術，以及零信任架構實證研究等，因應國家安全與數位轉型在關鍵基礎設施的新型資安技術需求，為台灣建立安全的數位環境。

強化台灣資安韌性　北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」

北科大與資安院合作成立「關鍵基礎設施研發中心」，北科大校長王錫福（右）與資安院院長何全德代表合影。（照片由北科大提供）
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