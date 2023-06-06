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孩子幾歲才可擁有手機？看看美國、英國專家怎麼說...

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 12:20
小孩幾歲才能擁有自己的手機卻是現代父母們教養的難題。國外研究發現，若年紀太小便擁有手機的青少年，自我價值感、積極性和適應力有較低的趨勢。（...

小孩幾歲才能擁有自己的手機卻是現代父母們教養的難題。國外研究發現，若年紀太小便擁有手機的青少年，自我價值感、積極性和適應力有較低的趨勢。（...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）在人手一機的年代，孩童使用手機的年齡逐漸降低，甚至有些兒童在國小階段已擁有自己的手機，但到底小孩幾歲才能擁有自己的手機卻是現代父母們教養的難題。國外研究發現，若年紀太小便擁有手機的青少年，自我價值感、積極性和適應力有較低的趨勢，其中以女性更為顯著。

一項針對3萬名年輕人的全球研究發現，年紀越大才擁有人生第一步智慧手機或平板電腦的孩童或青少年，他們成年後的心理健康狀況較為良好，相較下，年紀較小便擁有智慧手機者，不僅攻擊性較強，也容易產生自殺傾向和脫離現實的情況。

《財星健康》（Fortune Well）報導，美國外科醫師Vivek Murthy將自身的臨床經驗整理分析後得到一些統計結果，他發現，青少年若每日花在社群媒體超過3小時以上，罹患抑鬱症、焦慮症等心理健康疾病的風險高出一倍。而時下國二生和高一生平均每天使用社群媒體為3.5小時。

為了保護青少年隱私和安全，TikTok 和 Snapchat 等社交媒體網站都有設定年齡限制，不會開放低於13 歲以下的用戶註冊，但翻牆工具在網路上唾手可得，輕而易舉便可突破限制。

據《財星》（Fortune）雜誌稍早的報導，在13至17歲的青少年中，近95%的人使用過社交媒體平台，其中超過三分之一的人「幾乎是頻繁的使用社交媒體」。

根據英國德蒙福特大學 (De Montfort University)最近的一篇研究顯示，有12.5%的10歲兒童每週平均有一晚出現失眠情況，原因是半夜起床查看社群媒體的通知訊息。

因此，醫師們呼籲政府應該積極監督，例如要求社群媒體設計、開發適齡的娛樂內容、加強安全警語和兒童、青年隱私規範，但最關鍵的仍是父母與主要照顧者的管控、介入。

認知神經科學家Caroline Leaf 博士說，兒童的大腦仍在發育中，作為成年人的我們有責任去教育，並與他們經驗分享，尤其是關於智慧手機和社群媒體方面的議題，一昧的禁止和拒絕，根本缺乏遏阻效果，只會讓他們對「禁忌」更感興趣。

她說，做為父母的我們，有義務去引導孩子具備面對這世界的能力，當然也包括如何正確地使用智慧手機等技術。因此她建議讓沒有使用過互聯網或手機程式的10至13歲左右孩子開始學習使用非智慧手機，了解如何運用簡訊與他人交流，並鼓勵他們勇於發問。等到他們明白3C的意義和價值後，在有限制的前提的下開放使用智慧手機。
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青少年
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