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【幣圈又震盪】加密貨幣交易龍頭幣安Binance也涉詐欺？創辦人趙長鵬面臨美國證交會13項指控

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 12:14
幣安執行長趙長鵬（圖／路透）

幣安執行長趙長鵬（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）吃上官司。美國證券交易委員會（證交會，SEC）5日在華府聯邦法院對幣安及執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）提告，指其織起了龐大的「欺騙網絡」，林林總總高達13項指控，在幣圈引發大地震。

路透報導，證交會控幣安、趙長鵬浮報交易量，秘密操控客戶資金，在市場監控措施上誤導投資人，「恣意」將數十億美元的客戶資金挪作他用。「趙長鵬與幣安運作了一個廣大詐欺網，涉及利益衝突，缺乏資訊披露，精心規避法規。」SEC在聲明中說道。

幣安在部落格中力駁相關指控，表示已盡力配合SEC調查，但SEC卻在「最後一刻」提出新要求、直接興訟。幣安並極力安撫投資人，稱Binance及子公司客戶資產皆安全無虞。

幣圈消息一出，最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）幣值跌了6%，來到三個月最低。全球市占第四、幣安的BNB幣也跌了逾5%。幣安主宰加密貨幣交易市場，去年交易金額每日平均650億美元，產業人士憂心，相關指控恐在幣圈引發動盪。

事實上，幣安並非現在才惹得一身腥，早就被其他監管機構盯上。今年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控幣安是「非法」交易所，法令遵循（法遵）計畫更是一場「騙局」。美國司法部也正調查幣安是否涉入洗錢、違反制裁規定等行徑。

趙長鵬在中國出生、生活至12歲，現為加拿大公民。他2017年在開曼群島設立幣安控股（Binance Holdings Ltd.），公司相當神秘，對外稱並無營運總部，也拒絕揭露交易所的主要營運地點。
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更新時間 : 2023-06-06 15:19 GMT+08:00

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