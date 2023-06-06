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蘋果首推AR裝置　台灣HTC王雪紅：期待合作建構體驗

宏達電HTC從智慧型手機市場淡出，轉攻虛擬實境（VR）領域並深耕多年，今年初發表全新混合實境裝置VIVE XR Elite，持續搶攻元宇宙商機

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 11:29
宏達電今年初發表全新混合實境裝置VIVE XR Elite。（HTC提供）中央社

宏達電今年初發表全新混合實境裝置VIVE XR Elite。（HTC提供）中央社

延伸閱讀: 蘋果公司在美國舊金山WWDC發表擴增實鏡頭戴裝置Vision Pro　2024開賣定價破10萬元

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）蘋果於台灣時間今天首度發表AR頭戴裝置，將於明年(2024) 上半年開賣，售價高達新台幣10萬7000元，對此宏達電董事長王雪紅表示，「誠摯歡迎」Apple也加入XR領域，期待與全球頂尖創新企業協同合作建構XR體驗。

蘋果公司（Apple）美西時間5日在WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，於明年上半開賣，售價為3499美元，約新台幣10萬7000元。

蘋果股價5日一度上漲2.2%，創盤中歷史新高，但新品發表後反應冷淡，收跌0.76%。

針對蘋果首度推出AR裝置，中央社引述宏達電董事長暨VIVE創辦人王雪紅表示，HTC身為XR（混合實境）與全球科技產業的創新者，對於Apple也加入充滿想像的XR領域「誠摯歡迎」。

她強調，HTC追求技術卓越、用戶隱私安全和以人為本的理念，熱切迎接和宏達電有相同執著的公司進入此領域，HTC期待未來與全球頂尖的創新企業，一同協同合作建構XR體驗。

宏達電從智慧型手機市場淡出，轉攻虛擬實境（VR）領域並深耕多年，今年初發表全新混合實境裝置VIVE XR Elite，持續搶攻元宇宙商機，同時看好XR應用，宏達電首季歸屬於母公司業主淨損新台幣6.8億元，每股虧0.82元，連續20季單季虧損，但虧損幅度為7季以來最低。

宏達電近日以來股價節節攀升，5日盤中達到65.2元，來到波段新高，不到1個月，股價漲幅逾15%，但今天(6日) 股價轉跌，下跌近3.5%，至61.4元。

蘋果首推AR裝置　台灣HTC王雪紅：期待合作建構體驗

蘋果公司在美國舊金山WWDC發表擴增實鏡頭戴裝置Vision Pro　2024開賣定價破10萬元
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