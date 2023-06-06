深化臺日農業交流　展現臺灣優質農產品及農業技術實力

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為拓展外銷市場，行政院農業委員會農糧署今(6)日表示，署長胡忠一近日率團前往日本茨城縣進 行農業交流，同時將我國最具全球競爭力之’V3’蝴蝶蘭品種，噴染臺灣與日本國旗圖樣，及陳列特色農產加工品，讓消費者瞭解我國特色農產品及農業技術。

農糧署說明，自2019年與日本茨城縣笠間市簽定「 強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」， 笠間市及鄰近市町每年皆採購台灣香蕉作為學童營養午餐水果， 並藉由學童呷好逗相報真心分享鄰近市町學校參加， 截至2023年5月底茨城縣已有13處市町， 預計將擴增至22處占茨城縣全體市町村半數， 均有意願參與採購臺蕉作為學校午餐水果。

農糧署表示，署長胡忠一於今(2023)年6月4日至8日率團前往茨城縣進 行農業交流，6月5日邀請臺北駐日經濟文化代表處向採購臺蕉茨城縣市町表 達致謝，並希望這次交流能深化合作， 持續採購臺灣優質水果供應學校午餐，深耕日本學校團膳通路，讓日本生產及消費者對我國香蕉的認識與接受度， 並吸引日本其他縣市加入，拓展外銷日本市場通路。

農糧署還說，臺灣蔬果花卉獨步全球， 此次該署特別將臺灣最具全球競爭力之’V3’蝴蝶蘭品種， 藉由奈米噴染技術，把花瓣當作畫布，噴染臺灣與日本國旗圖樣， 象徵臺日美麗的交流與深厚的友誼。 此外陳列臺灣特色農產加工品，如鳳梨釋迦酒、鳳梨果乾、鳳梨酥、 香蕉餅乾、茶葉禮盒等。 讓該等市町對臺灣農產品更加認識，極具推廣效能。

茨城縣為日本農業大縣，具有豐富農特產品， 但與臺灣農業縣市一樣都遭遇人口老化及鄉村凋零的困擾，農糧署表示，此次進行農業交流的目標， 就是要借重日本在農村地方創生的豐富的經驗及案例，讓臺灣的農村也可以煥發新生。此外亦在日本選擇當地農產品， 並於臺灣中小學進行交流， 透過雙方學校食農教育拓展臺灣學童新視野及國際觀。

農糧署長胡忠一、駐日代表處副代表蔡明耀與茨城縣笠間市長山口伸樹合影。(照片來源：農糧署提供)

農糧署長胡忠一、駐日代表處副代表蔡明耀與茨城縣知事大井川和彥合影。(照片來源：農糧署提供)