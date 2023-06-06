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蘋果公司在美國舊金山WWDC發表擴增實鏡頭戴裝置Vision Pro　2024開賣定價破10萬元

全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro將於明年上半年在蘋果公司（Apple）官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 10:58
蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，透過眼睛、雙手與聲音等...

蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，透過眼睛、雙手與聲音等...

更新時間: 2023-06-06 11:41

延伸閱讀: 蘋果首推AR裝置　台灣HTC王雪紅：期待合作建構體驗

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）蘋果公司美西時間5日在舊金山WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，預定明年(2024) 上半年開賣。

此外蘋果還發表採用自家處理器晶片、更高規格的桌上型電腦和筆記型電腦Mac產品陣容，以及隔空傳電話號碼等iOS 17新功能。

Vision Pro售價為3499美元（約新台幣10萬7000元），是Meta虛擬實境（VR）高階機種Quest Pro目前價格999美元的3倍以上。

Vision Pro將於明年上半年在蘋果公司（Apple）官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

蘋果公司在美國舊金山WWDC發表擴增實鏡頭戴裝置Vision Pro　2024開賣定價破10萬元蘋果公司於美國舊金山時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，發表空間運算設備Vision Pro，調整鏡片上方的「數位旋鈕」，能讓使用者控制在沉浸式空間環境中感受現實或沉浸的程度。 中央社

蘋果5日舉辦WWDC大會，全球開發者可免費線上參與。部分開發者和媒體參加在蘋果加州總部Apple Park舉辦的實體活動，蘋果執行長庫克（Tim Cook）驚喜現身，並於發表會預錄影片播放前預告，今天將是蘋果「歷史性的一天」。

WWDC的keynote發表會從硬體先開始，包括螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦、搭載M2 Max和全新M2 Ultra晶片的Mac Studio桌上型電腦、配備M2 Ultra晶片的Mac Pro電腦，至此Mac系列全面導入蘋果自研晶片。

蘋果公司在美國舊金山WWDC發表擴增實鏡頭戴裝置Vision Pro　2024開賣定價破10萬元

蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，推出螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦。中央社

其中，MacBook Air(上圖) 新品配備15.3吋Liquid Retina顯示器、M2晶片、長達18小時的電池續航力和6揚聲器音響系統，售價新台幣4萬2900元起，將於日後在蘋果官網開放訂購。

最引人注目的硬體新品，是發表會第80分鐘亮相、以經典台詞「還有一件事」（One more thing）登場的Vision Pro，這是蘋果第一台空間運算設備，可以擺脫顯示器的限制，讓周圍空間變成無邊際畫布。

Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲。

每個圖形元素都會回應目光，例如注視搜尋列用語音輸入文字，或者用語音助理Siri快速打開播放媒體檔案。

Vision Pro也搭載EyeSight技術，幫助使用者與周圍的人保持連結。有人靠近配戴Vision Pro的使用者時，使用者會感覺眼前變透明，能看到靠近的人，同時顯示使用者的眼睛。

此外，Vision Pro搭載Optic ID技術，透過眼球虹膜辨識可瞬間解鎖。眼睛注視點的數據會被隔絕，並單獨處理，蘋果強調不會有外洩風險。

除了100多款Apple Arcade串流遊戲會在Vision Pro發售當天準備好，跨國媒體集團迪士尼公司（Walt Disney）執行長艾格（Bob Iger）5日在發表會影片提到，Vision Pro將是革命性平台。

艾格還說，Vision Pro有助打造深度個人體驗，讓粉絲更貼近喜歡的角色、更沉浸在故事裡，他也宣布迪士尼影音內容將在Vision Pro發售當天準備就緒。

綜合台灣中央社與路透外電報導，蘋果雖未就類似ChatGPT或谷歌（Google）的Bard搜尋引擎等生成式人工智慧（AI）產品發布任何重大公告，但也悄悄加入幾個較小的AI功能，例如語音信箱即時語音轉文字。

蘋果宣布推出搭載自家設計M2處理器晶片的15吋MacBook Air，配有6個喇叭，售價1299美元，下週上市。13吋的MacBook Air售價將降至1099美元。

蘋果也推出新一代Mac Studio桌機，採用新款M2 Ultra晶片提供足夠記憶體來處理AI任務，這是競爭對手晶片所辦不到的。

此外還推出新款Mac Pro，為蘋果性能最高的桌機，搭載M2 Ultra晶片，售價6999美元。M2 Ultra晶片為兩個M2 Max的合併，這與蘋果提升M1 Ultra性能的方法類似。

Mac Pro迄今還是蘋果產品陣容中最後一款仍使用英特爾（Intel）晶片的電腦。

蘋果也對iOS軟體稍做一些更新，例如NameDrop功能，可以讓用戶更輕鬆交換聯絡人資訊；其他一些功能則著重於安全和保障，例如Check In功能，讓用戶抵達目的地時通知親友報平安。

蘋果公司在美國舊金山WWDC發表擴增實鏡頭戴裝置Vision Pro　2024開賣定價破10萬元

蘋果首推AR裝置　台灣HTC王雪紅：期待合作建構體驗
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