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美國F-16升空攔截引發音爆 音爆是什麼？客機能超音速飛行嗎？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 10:12
F-16戰機2011年在巴黎航空展表演（圖／美聯社）

F-16戰機2011年在巴黎航空展表演（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）4日一架民航機闖入華府上空，美軍緊急出動F-16戰機攔截，罕見在美國首都地區引發音爆。音爆究竟是什麼？商用客機也可超音速飛行嗎？

美聯社報導，為了追上偏離航道、始終未回應的賽斯納（Cessna 560 Citation V）輕型飛機，美軍一共派了六架戰機，允其以超音速飛行，在有著600百萬人口的華府，引起轟隆隆聲響。根據戰機回報，該民航機駕駛疑似「昏過去了」，最後墜毀維吉尼亞山區，機上四人全數罹難。

音爆（sonic boom）是什麼？

當飛機以快於音速的速度飛行，通過空氣時，強大力量將粒子推散，形成震波，就如船隻在水中引起的尾流，會使地面者聽到如雷巨響，亦即音爆。究竟有多快？在接近海平面高度，時速約760英里（1,223公里），會因溫度、高度等環境因素而異。

航空專家Anthony Brickhouse指出，這次F-16s為了儘快追上小飛機，可能是以「能飛多快就飛多快」的速度飛行。根據美國空軍，F-16戰隼戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）最快可達時速1,500英里（2,414公里），也就是音速的兩倍，或稱2馬赫（Mach）。

超音速及音爆的歷史？

人類其實很早就達成了超音速飛行。1947年，美軍試飛員葉格（Charles Yeager）駕著「貝爾X-1」（Bell X-1）試驗機，成為首位突破音速的飛行員。超音速飛行主要仍屬軍事領域，但1960年代起，開始伸入民營市場。

1968年，蘇聯推出史上首款超音速客機、圖-144（Tupolev Tu-144），但1973年巴黎航空秀展中的一場墜毀意外，終結了其野望。1963年，美國政府投入超音速客機計畫，卻因研發成本、獲利前景等問題而於1971年告終。

由於人們對音爆的反感，美國聯邦航空總署（FAA）於1973年禁止超音速航班飛越陸地。

由英法合力研發的協和號客機（Concorde），1976年進行了超音速處女航，但音爆問題衍生多重限制，綁手綁腳，該服務從未能廣泛推廣。英國航空與法國航空總共僅打造了20架，其中14架用於民航。2003年，協和號走入歷史。

超音速民航市場還有未來嗎？

2018，美國國會研究服務處（CRS）點出，全球對超音速飛機又燃起了興趣，新創公司盼能透過新科技，讓這類飛行「安靜些」，並提高獲利。

在那之後，美國航空與聯合航空都從Boom Supersonic購入了數架超音速噴射機，目前仍在設計階段，要投入飛行，恐怕還有數年光景，且業內人士對這類客機能否獲利，仍持保留態度。

此外，美國太空總署（NASA）4月在部落格中透露，其實驗性X-59飛機能「靜音」超音速飛行，大大降低惱人且嚇人的噪音，盼能打破50年來對超音速民航的陸地飛越限制。
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更新時間 : 2023-06-06 10:40 GMT+08:00

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