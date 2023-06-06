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尊重不同宗教！慈濟基金會典藏500年歷史手抄「古蘭經」　臺灣圖書館費時35個月完成修復

這本《古蘭經》有火燒、泥土的痕跡，國立臺灣圖書館徐美文博士推測它歷經過戰爭與地震，書頁裡有疑似血跡、泥土、花瓣、男性毛髮、植物種子，最多的是還在侵蝕書本的菸甲蟲。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 10:25
穆斯林的慈濟志工胡光中(右)與國立臺灣圖書館修復團隊(左起國立臺灣圖書館曹翠英館長、曾添福主任、徐美文博士)呈上修復完成的500年手抄《古...

穆斯林的慈濟志工胡光中(右)與國立臺灣圖書館修復團隊(左起國立臺灣圖書館曹翠英館長、曾添福主任、徐美文博士)呈上修復完成的500年手抄《古...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）身為穆斯林的慈濟志工胡光中與國立臺灣圖書館修復團隊昨(5)日將修復完成的500年手抄《古蘭經》、復刻本呈給證嚴法師，國立臺灣圖書館館長曹翠英表示，這是伊斯蘭教非常重要的經典，透過他們的修復讓它「修舊如舊」，能保存歷史文化的傳承，這更是文化的底蘊；慈濟基金會表示，促成這本重要古籍的修復過程，是3年前胡光中送給證嚴法師的因緣。

慈濟基金會表示，這本手抄《古蘭經》是土耳其慈濟志工胡光中與父親所典藏。胡光中的父親多年前曾任伊斯蘭研究學會理事長時，曾與台灣博物館合辦伊斯蘭文化展，胡光中就從土耳其帶了許多古文物回台展出，其中這本手抄《古蘭經》是他目前找到歷史最久，在土耳其伊斯坦堡遍尋很久才找到。慈濟志工胡光中指出，這本書裡出現許多數字與眉批、書籤、符號，例如1619、1954，可以看出這本書歷經了不同國家與宗教分支，呈現5百年的歷史與宗教文化。

胡光中引述證嚴法師的話並表示，就如上人說的，一個宗教一定要正信才會流傳久遠，所以他看到這本，雖然它有歷史的痕跡，但它是很有價值的。他還說，證嚴上人是他所見尊重各種不同宗教、說到做到的人，他當時想，無論送新的中文譯本或原文古籍，上人一定會珍惜與恭敬看待，當時他可以感受到證嚴上人的感動，當天上人就主動提出要修復。

胡光中回憶，其實買的時候書還沒有這麼糟糕，雖然展出單位有再經過除蟲、冷凍處理，展出後我們放防塵箱珍藏，但因台灣氣候潮濕，當再拿出來時發現書本正受到蟲蝕。因此，當時評估有3個修復方法：第一個冰凍起來，古籍可以約再放1百多年；第二是找到當時的紙，但這很困難；第三是用現有的古紙。後來就是用第三種方法。

尊重不同宗教！慈濟基金會典藏500年歷史手抄「古蘭經」　臺灣圖書館費時35個月完成修復

△國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成手抄《古蘭經》的修復，6月5日帶回修復好的手抄《古蘭經》(左)以及數位化的復刻本(右)。(照片由慈濟基金會提供)

國立臺灣圖書館館長曹翠英表示，2020年7月慈濟希望他們修復《古蘭經》，國立臺灣圖書館花了2年半左右的時間修復，這是伊斯蘭教非常重要的經典，透過我們的修復讓它「修舊如舊」，能保存歷史文化的傳承，這更是文化的底蘊。

曹翠英館長指出，佛教的證嚴上人透過慈愛、大愛無私，一方面傳承宗教沒有國界，我們讓世人知道這本古籍將來再傳承5百年、1千年，代表的是無國界的愛、對古籍深度的傳承，希望年輕人可以關注古籍的修復，這是他們修復的第一本最古老的西方古籍，這代表一種歷史的高度，也是專業的能力受到肯定。

這本《古蘭經》有火燒、泥土的痕跡，國立臺灣圖書館徐美文博士推測它歷經過戰爭與地震，書頁裡有疑似血跡、泥土、花瓣、男性毛髮、植物種子，最多的是還在侵蝕書本的菸甲蟲。徐美文博士接下這個任務時其實心裡很忐忑，後來評估書本的紙張是用「從唐朝傳到大食的造紙技術所抄製的『麻紙』」，就比較有信心了。

徐美文表示，中間歷經許多困難，找紙、染紙花了很多時間，確認紙張後、就是調整修復方式，過程的心路歷程就是「遇到困難解決它」。例如手抄本遇到黏著劑、水份就會暈開，要想辦法克服。為了尊重伊斯蘭教與佛教，徐美文開始不吃豬肉也盡量素食，復刻本不用皮革。他並分享，看了許多中東歷史、書籍等，才知道當時能夠抄寫《古蘭經》是要地位很尊貴的男性，他們透過專家發現這本有10幾位手抄者，從書本留下來的毛髮也可推斷大部分是男性在閱讀，可以呈現當時中東的社會風氣。

尊重不同宗教！慈濟基金會典藏500年歷史手抄「古蘭經」　臺灣圖書館費時35個月完成修復

△國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成修復。(圖為國立臺灣圖書館提供)
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更新時間 : 2023-06-06 10:40 GMT+08:00

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