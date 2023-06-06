中國機艦南海、台海頻挑釁　美國白宮：不安全不專業不可接受恐釀傷亡

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國軍機軍艦近來在南海與台海對美方挑釁有加。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示譴責，警告這類行為「不安全不專業不可接受」，恐造成傷亡。他也強調美國不會停止在符合國際法情境下執行任務。

加媒報導，美國伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon，DDG 93）、加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal，FFH 336）3日執行聯合穿越台灣海峽任務，期間「鍾雲號」遭共艦以切至船頭前方攔截，被迫減速轉向避免相撞事故，兩艦僅相距150碼（約137公尺）。

美國海軍釋出3日共艦攔截鐘雲號的影像，可見雙方距離相當近。（圖／美聯社）

美軍印太司令部近日公布的畫面也顯示，5月26日一架中國殲16戰機攔截美國空軍RC-135偵察機，共機逕自飛到RC-135偵察機機頭，迫使美機飛過其尾流，挑釁行徑危險又無必要。

柯比（John Kirby）於美東時間5日在白宮例行媒體簡報會上指出，這類事件發生的頻率比預期高，儘管並非所有行動皆為不安全和不專業的，但這兩起皆是。他坦言美方也會有攔截行動，但都是在國際法許可範圍，按照道路規則，以專業方式進行。

柯比表示，美軍在國際空域與水域執行任務，完全遵守國際法，中國解放絕無必要採取這樣激進的行動，「用不了多久就會有人受傷」，這些不安全與不專業的攔截行動可能導致誤解與誤判，而不論在空中還是海上，近距離的挑釁都可能會造成傷亡，「這是不能接受的」。

柯比表示將與中方保持聯繫，表明這些特定攔截行徑是不被接受的。美方官員也將利用訪問北京與中國官員會談的機會，以及駐中大使館提出這些疑慮。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）正在中國進行訪問，在美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）的陪同下，與中國外交部常務副部長馬朝旭以及中國外交部北美大洋洲司司長楊濤等人舉行會談。

國務院發布會談摘要指出，雙方就雙邊關係、兩岸議題進行坦誠且富成效的討論。美方官員明確表示，美國將積極參與競爭，並堅持捍衛美國利益與價值觀。

柯比提及美國總統拜登（Joe Biden）在G7會議所言，美國是太平洋大國，對太平洋有嚴肅承諾，不會離開。美國七個同盟中有五個在印太區域。絕大數國際經貿也都航經印太區域。美國在此有真正的需求，將留在此處，且將繼續加強與振興這些聯盟及夥伴關係。

柯比強調，如果中國試圖發出美國不受歡迎、需要減少存在的訊息，或是希望美國停止飛行、航行以及支持國際法的行動，那「不會發生」。