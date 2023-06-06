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台灣免服兵役標準趨嚴格: 須身高低於155、BMI超過35

依現行規定，身高需低於157公分，BMI值超過31或低於17（替代役BMI值超過31.5或低於16.5）可免服兵役。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/06 09:15
示意圖為109年7月漢光演習反空機降作戰演練, 16日凌晨在台北松山機場展開。 （軍聞社/中央社檔案照片） 

示意圖為109年7月漢光演習反空機降作戰演練, 16日凌晨在台北松山機場展開。 （軍聞社/中央社檔案照片） 

延伸閱讀: 台灣漢光演習傳將首度於桃園機場操演　國防部：密切協調降低對民眾衝擊

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部去年預告修正「兵役體位區分標準」，已於5月30日正式通過並實施，免役體位的身高與BMI值門檻趨嚴，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役。

依現行規定，身高需低於157公分，BMI值超過31或低於17（替代役BMI值超過31.5或低於16.5）可免服兵役。

國防部去年8月18日預告修正「兵役體位區分標準」第2條附件，並於5月30日正式通過實施。

根據內容，修正案中調整最多的指標，是衡量是否過胖、過瘦的BMI值（身體質量指數），其計算方法是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。

依照現行規定，「常備役」體位徵集對象是BMI值落在「17到31」的役男，新版規定徵集對象BMI值擴大至「16.5到32」；「替代役」原徵集對象是BMI值介於「16.5到17」與「31到31.5」的役男，新版將標準放寬到BMI值介於「15到16.5」與「32到35」。無論常備役、替代役，BMI值超過35或低於15免役。

在身高標準部分，現行規定157公分以下為免役體位，新版修正案增列「155到157公分」者需服替代役，身高低於155公分者免役。

此外，根據中央社5日報導，針對冠狀動脈疾病、甲狀腺機能過低、貧血或骨髓化生不良症候群、膝關節損傷、椎間盤突出症、視力、杜瑞氏症等，均有更嚴謹的檢驗規範。

台灣免服兵役標準趨嚴格: 須身高低於155、BMI超過35

台灣漢光演習傳將首度於桃園機場操演　國防部：密切協調降低對民眾衝擊
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更新時間 : 2023-06-06 10:40 GMT+08:00

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