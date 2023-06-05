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台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 20:45
明道大學確定將停招。（圖擷取自官方臉書）

明道大學確定將停招。（圖擷取自官方臉書）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 彰化明道大學去年被教育部列為專案輔導對象，改善期滿卻因資金未到位確定將停招。

教育部今（5）日發布新聞稿表示，高苑科技大學、大同技術學院、明道大學及環球科技大學等4校，自111年9月16日起依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日止。

教育部指出，今日退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定高苑科技大學免除列為專案輔導學校，其餘3校（大同技術學院、明道大學及環球科技大學）改善期間屆滿未能改善，經審議會審議，依退場條例第13條第2項規定，勒令3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

ETtoday報導，明道大學教職員4個月薪資發不出來，教職員組自救會向法院提告支付命令，上周新董事會還提供4筆不動產及股票分別向銀行辦理融資，依舊難逃停招命運，受影響的有1300餘名學生。

明道大學創立於2001年，校長郭秋勳表示，明道大學傳承創辦人汪廣平老校長辦學理念，創校迄今23年載，秉持大學社會責任，在人文品德教育、中華文化與書法傳承、智慧農業、綠能減碳等方面，用心在地經意，國際化成果斐然。很遺悈，在第7屆董事會和全體教職員工的努力下，還是未能順利解除教育部專輔停招的命運。後續將全力配合教育部，優先確保學生及教職員工的權益，善盡應有的社會責任。
大學停招

更新時間 : 2023-06-05 21:33 GMT+08:00

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