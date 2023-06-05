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抽大麻者不易胖、不易得糖尿病？研究：假性健康恐付出龐大代價

表面上看似健康，臟器功能卻已出現了不正常的變化

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 17:51
（圖／Unsplash_Elsa Olofsson）

（圖／Unsplash_Elsa Olofsson）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）典型呼麻成癮者，時常感到飢餓，卻往往不易發胖，甚至較不容易第二型糖尿病，有這麼好的事情？專家警告，若以為抽大麻就能瘦身，獲得這般健康益處，那你可就大錯特錯了。

財星健康（Fortune Well）報導，由於許多大麻吸食者都是在青少年時期染上癮頭，為了研究大麻對人體的衝擊，加州大學爾灣分校（UCI）將大麻主要精神作用性物質－四氫大麻酚（THC），少量注入「青少年實驗鼠」體內，待其發育為「成年鼠」後，停止注射。

然而，傷害已造成。

根據研究人員，曾於少年時期攝取THC的成年鼠，體脂肪量較低，瘦體組織（lean mass）較多，體溫較高，不太有肥胖或高血糖情況，也就是所謂的「假性健康」狀態。

然而，這些大麻鼠將脂肪轉換為能量的能力，卻也遭到削弱。是以，其行動力、思考力都不如一般老鼠，注意力也難以集中。而這些症狀，也會出現在時常抽大麻的人類身上。

這般生理變化的原因，令研究人員大感驚奇。他們發現，長期攝入THC的老鼠，體內脂肪會開始製造肌肉與心臟才會有的蛋白質。同時，肌肉細胞卻未能克盡職責，製造該有的蛋白質。換句話說，忙著生產「異類」蛋白質的脂肪細胞，無暇正常、健康地運作，導致其失去了儲存與釋放營養素的應有功能。

誠然，攝取大麻可能會降低BMI、減低心臟代謝疾病的風險，但這項實驗的發現卻點出了驚人的代價，那就是永久性地破壞了臟器功能，對身心健康帶來難以想像的危害。

不過，此研究並不適用於成年後才開始吸食大麻者。研究人員也呼籲，應展開進一步研究，探討THC對其他器官系統可能產生的影響。

研究2日刊登在《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊。
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