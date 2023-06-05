「帛琉馬拉松」台灣健兒大放異彩 惠恕仁：感謝台方協助

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）友邦帛琉於4日舉辦首屆「帛琉馬拉松」，台灣公私部門共襄盛舉，我國選手也展獲佳績，台帛雙方深化體育交流合作，增進雙方邦誼。

帛琉高度重視本次馬拉松賽事，將之視為帛琉後疫情時代觀光、經濟復甦的起跑線。台灣為彰顯對台帛邦誼之珍視，並持續深化兩國合作夥伴關係， 外交部政務次長田中光與立法委員趙天麟、 原住民族委員會政務副主任委員谷縱‧喀勒芳安 （Qucung Qalavangan）及花蓮縣政府明良臻處長等率團共襄盛舉， 一同為台帛觀光及體育合作邁開步伐。

外交部指出，帛琉總統惠恕仁（ Surangel S. Whipps, Jr.）在致詞時特別感謝台灣的協助， 使得賽事能夠圓滿成功。田中光則致詞時強調，我國中央政府、 國會、地方政府跟民間企業都熱情參與本次賽事， 顯見台灣與帛琉在各個領域建立緊密夥伴關係， 藉由協助籌辦馬拉松持續與帛琉合作落實經濟發展願景， 共同促進太平洋地區的繁榮與發展。

馬拉松開幕式由帛琉傳統吹螺儀式揭幕後， 惠恕仁邀請田中光、趙天麟、谷縱‧喀勒芳安、 明良臻與駐帛琉共和國大使黎倩儀等，共同擔任剪綵及鳴笛佳賓， 為馬拉松拉開序幕。惠恕仁並與田中光並肩起跑， 象徵台帛共榮發展而緊密合作的步伐穩健向前。

外交部表示，賽道上約600名跑者，除了來自台灣、 帛琉與世界各地的專業好手，台灣友邦選手也齊聚一堂，為這場在「 上帝的水族箱」中舉辦的體育盛事增添光彩， 也讓台帛之間的觀光與合作進一步連結我國太平洋友邦與國際社會。

我國原住民好手賴庭萱、田睿祥、 林晨皓榮獲半馬女子組冠軍、半馬男子組第二名及第五名，曾廷瑋、 黃華凡及許韋柏則包辦10K組的前三名；排球國手黃培閎則取得5K組第三名的佳績。

我國友邦跑者也大放異彩， 史瓦帝尼選手Mancoba Nhlabatsi獲得半馬男子組冠軍、 來自巴拉圭的Carlos Alejandro González Servían 獲得半馬第三名，聖露西亞跑者Michael Biscette則獲得第四名。

外交部特別感謝顧問單位中華民國路跑協會、贊助商新光集團、 新光醫院、帛琉老爺酒店、中華航空、帛琉大飯店及江湖跑堂等， 全力支持帛琉馬拉松的籌辦。 台帛雙方將持續在包含體育在內的各項領域密切合作， 深化長期以來互利互惠的緊密夥伴關係，並增進兩國友好邦誼。