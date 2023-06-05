中華電信618購物節來了！網路門市申請指定方案享優惠

中華電信年中推優惠，即日起至6/30至網路門市申請行動、 寬頻、MOD指定方案，即可參加「618豪旅購夏趴」 購物節活動，除享加碼送Hami Point最高1,618點(1點等於1元)等優惠， 雙週再抽5星級奢華露營「峇嵐杉丘｜一泊三食(價值15, 200元)」及「Hami Point 618點」等好禮，越早申請，中獎機率越高； 活動期間內於網路門市申請指定業務(不含國際漫遊)， 限時加贈6,180元Hami商城好康券，可至神腦生活、 Hami市集折價使用。

618購物節中華電信網路門市申請指定方案即享雙週抽5星級奢 華露營等抽獎資格，加碼優惠包括6/9-6/18申請「 精采5G購機方案」指定機款送realme 10000快充行動電源、硬殼旅行包組等好禮；6/17-6/ 19申請「精采5G贈點方案」月繳999元以上加碼送Hami Point最高1,618點；預付卡「 計時型上網買1小時送1小時」；新申請/升速HiNet光世代「 速在有禮」、「玩美生活」、「智慧生活」16M(含) 以上方案再送Hami Point最高500點；MOD「家速方案」加碼贈Hami Point最高900點。

加值服務同享好康，6/15-6/30申請「Google One」雲端儲存方案並完成服務開通，加贈6GB行動上網量； 申請「防駭守門員」、「色情守門員」或「上網時間管理」 等上網資安服務指定方案，前50名送「 TicketXpress五大通路300元即享券」。

中華電信放大您的Hami Point價值，「618豪旅購夏趴」活動期間於Hami小舖、 Hami市集、Hami品牌館、神腦生活、 SuperBuy市集與VIP購省館購物，單筆訂單滿618元( 含點數折抵金額)可抽「東北亞航點任選雙人來回機票」及「 Hami Point 618點」，刷卡消費限時再享活動加碼回饋5% Hami Point點數，持中國信託ALL ME信用卡購物可疊加活動既有優惠，最高享18%點數回饋。

為寵愛中華電信VIP客戶，6/13-6/ 23期間於VIP購省館刷卡消費，另可獨享全館最高23% 點數回饋，6/13-6/20更限量推出「6點Hami Point換全家霜淇淋兌換券」、「18點Hami Point換星巴克165元星享飲料券」等活動， 提供VIP最超值的點數使用管道。

Hami Point各合作商城6月同步提供限定優惠， 包括Hami品牌館點數折抵金額加碼2% 點數回饋及訂單滿額抽最高20,000點、Hami小舖6/ 16-6/20可用1點換購麥當勞蛋捲冰淇淋、 Hami市集6月每週二中午12點起限量用18點搶兌168元購 物金再送最高6,180元折價券、SuperBuy市集6/ 15-6/19點數兌換買菜金放大10%(1點兌換1. 1元SB儲值金)，眾多優惠拿不完， 中華電信就是要讓您點數輕鬆用，年中購物好開心。