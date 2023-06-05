新北力推偏鄉教育「數位轉型」 南亞科技捐百萬數位遠距設備

新北市教育局今(5)日辦理新北「偏」翩起飛遠距設備捐贈活動儀式，新北攜手南亞科技股份有限公司，由南亞科技捐贈百萬數位遠距設備，協助鼻頭、十分、福隆及福連國小4校建置完善的線上遠距共學系統，共同推動新北市偏鄉教育數位轉型，教育局副局長歐人豪出席活動並感謝南亞科技發揮大愛，協助偏鄉學校提升學習品質。
歐副局長表示，偏鄉教育一直是新北市長期關注的重點，新北市自2019年起推動偏鄉資源整合計畫，每年投入500萬經費，積極發展偏鄉策略聯盟，協助各校群發展跨校課程及活動，落實「一校就讀多校共學」的理念，111學年度設置1中心5校群共32校參與。其中為推動偏鄉科技轉型，結合偏鄉「生生有平板」的政策，自110學年度成立東北角遠距共學校群，運用科技力連結4校學生的學習，已成功從讀報教育拓展至國語文課程。南亞科技全力支持東北角遠距共學校群，捐贈遠距設備為新北市的偏鄉打造優質的數位教學環境，公私協力，透過科技的力量，落實數位轉型，提升孩子學習的成效及學習的自信。
南亞科技副總經理吳志祥表示，南亞科技致力於社會的投入，身為積極回饋社會的參與者，本著以科技促進教育發展為目標，運用科技力量協助偏鄉小學建構遠距共學新模式，因此捐贈遠距設備。藉由建置遠距教學直播視訊專用教室，結合四校師資資源，協助偏鄉學童拓展視野及增加學習內容豐富性，讓學童跨校互動討論，刺激學童思考，提供新北市偏鄉學生有更多元及平等的教育機會，彌補偏鄉學校的教育資源。
鼻頭國小校長李延昌說，新北市偏鄉因學生人數較少，群性學習上有所侷限，因此透過跨校遠距共學，以一校一分組的概念，有效增加學生討論與分享的機會。透過南亞科技捐贈的遠距設備，鼻頭國小現已完成直播設備與視訊專線的設置，未來十分、福隆、福連3校也將陸續建置完成，期待以4校遠距共學的經驗，建構新北遠距共學之模組。
鼻頭國小6年級老師鄧宇珍提到，在更新數位設備和網路專線後，透過新的鏡頭可以看得更清楚，教學過程更能確認學生是否專心，教學品質大幅提升，不僅如此，平時非跨校課程，也可以隨時使用線上平台教學，不用再擔心網路的連線問題；五年級簡稚畇和陳彥名同學則表示，在更新設備後，網路很流暢，登入Meet都不曾發生過斷線的情況。老師上課時簡報能更快速的呈現，回答問題時也能將聲音清楚的傳送給其他學校的同學，遠距上課變的好好玩。
教育局表示，新北市為推動數位轉型，以「教學環境智慧化」、「教育治理數據化」、「智慧學習適性化」、「科技教育創新化」為方向，致力於營造優質的數位學習環境，支持各校創發多元的數位課程，發展學校特色。尤其是偏鄉學校更適合推展數位學習，以網路無遠弗屆的特性，結合新北校園通APP、親師生平台，善用科技輔助學生自主學習，落實因材施教理念，朝著「偏鄉學習數位化，扎根學生科技力」目標邁進，促使偏鄉小校學生的學習得到有效的提升。
鼻頭國小5年級陳彥名同學遠距分享合歡山課程。(照片來源：新北市教育局提供)
南亞科技吳志祥副總經理(左)捐贈百萬遠距共學設備，教育局歐人豪副局長(右)代表接受。(照片來源：新北市教育局提供)
教育局歐人豪副局長(左)致贈感謝狀予南亞科技吳志祥副總經理(右)。(照片來源：新北市教育局提供)