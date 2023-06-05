新北力推偏鄉教育「數位轉型」 南亞科技捐百萬數位遠距設備

新北市教育局今(5)日辦理新北「偏」 翩起飛遠距設備捐贈活動儀式，新北攜手南亞科技股份有限公司， 由南亞科技捐贈百萬數位遠距設備，協助鼻頭、十分、 福隆及福連國小4校建置完善的線上遠距共學系統， 共同推動新北市偏鄉教育數位轉型， 教育局副局長歐人豪出席活動並感謝南亞科技發揮大愛， 協助偏鄉學校提升學習品質。

歐副局長表示，偏鄉教育一直是新北市長期關注的重點，新北市自2019年起推動偏鄉資源整合計畫，每年投入500萬經費， 積極發展偏鄉策略聯盟，協助各校群發展跨校課程及活動，落實「 一校就讀多校共學」的理念，111學年度設置1中心5校群共32 校參與。其中為推動偏鄉科技轉型，結合偏鄉「生生有平板」 的政策，自110學年度成立東北角遠距共學校群，運用科技力連結 4校學生的學習，已成功從讀報教育拓展至國語文課程。 南亞科技全力支持東北角遠距共學校群， 捐贈遠距設備為新北市的偏鄉打造優質的數位教學環境，公私協力， 透過科技的力量，落實數位轉型， 提升孩子學習的成效及學習的自信。

南亞科技副總經理吳志祥表示，南亞科技致力於社會的投入， 身為積極回饋社會的參與者，本著以科技促進教育發展為目標， 運用科技力量協助偏鄉小學建構遠距共學新模式， 因此捐贈遠距設備。藉由建置遠距教學直播視訊專用教室， 結合四校師資資源，協助偏鄉學童拓展視野及增加學習內容豐富性， 讓學童跨校互動討論，刺激學童思考， 提供新北市偏鄉學生有更多元及平等的教育機會， 彌補偏鄉學校的教育資源。

鼻頭國小校長李延昌說，新北市偏鄉因學生人數較少， 群性學習上有所侷限，因此透過跨校遠距共學， 以一校一分組的概念，有效增加學生討論與分享的機會。 透過南亞科技捐贈的遠距設備， 鼻頭國小現已完成直播設備與視訊專線的設置，未來十分、福隆、 福連3校也將陸續建置完成，期待以4校遠距共學的經驗， 建構新北遠距共學之模組。

鼻頭國小6年級老師鄧宇珍提到，在更新數位設備和網路專線後， 透過新的鏡頭可以看得更清楚，教學過程更能確認學生是否專心， 教學品質大幅提升，不僅如此，平時非跨校課程， 也可以隨時使用線上平台教學，不用再擔心網路的連線問題；五年級 簡稚畇和陳彥名同學則表示，在更新設備後，網路很流暢，登入Me et都不曾發生過斷線的情況。老師上課時簡報能更快速的呈現， 回答問題時也能將聲音清楚的傳送給其他學校的同學， 遠距上課變的好好玩。

教育局表示，新北市為推動數位轉型，以「教學環境智慧化」、「 教育治理數據化」、「智慧學習適性化」、「科技教育創新化」 為方向，致力於營造優質的數位學習環境， 支持各校創發多元的數位課程，發展學校特色。 尤其是偏鄉學校更適合推展數位學習，以網路無遠弗屆的特性，結合 新北校園通APP、親師生平台，善用科技輔助學生自主學習， 落實因材施教理念，朝著「偏鄉學習數位化，扎根學生科技力」 目標邁進，促使偏鄉小校學生的學習得到有效的提升。

鼻頭國小5年級陳彥名同學遠距分享合歡山課程。(照片來源：新北市教育局提供)

南亞科技吳志祥副總經理(左)捐贈百萬遠距共學設備，教育局歐人豪副局長(右)代表接受。(照片來源：新北市教育局提供)

教育局歐人豪副局長(左)致贈感謝狀予南亞科技吳志祥副總經理(右)。(照片來源：新北市教育局提供)