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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超562.90億元

買超長榮航12.09萬張最多，另賣超緯創8.34萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/06/05 17:16

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/5/29~2023/6/2）外資在集中市場總買進金額為6,710.02億元，總賣出金額為6,147.12億元，買超為562.90億元，另統計自2023年年初至6月2日止，外資總買進金額為7兆1,436.39億元，總賣出金額為6兆7,819.76億元，累計買超為3,616.63億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆3,755.40億元新台幣，占全體上市股票市值的40.80%，較5月26日的21兆2,024.81億元新台幣，增加1,730.59億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：長榮航：買進330,750千股，賣出209,836千股，買超120,914千股；第二名：華航：買進239,969千股，賣出152,134千股，買超87,835千股；第三名：華邦電：買進124,390千股，賣出53,439千股，買超70,951千股。

證交所指出，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：緯創：買進433,123千股，賣出516,487千股，賣超83,364千股；第二名：開發金：買進147,550千股，賣出205,841千股，賣超58,291千股；第三名：新光金：買進91,882千股，賣出144,623千股，賣超52,741千股。

更新時間 : 2023-06-05 21:32 GMT+08:00

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