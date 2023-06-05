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台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 19:50
《蜘蛛人：穿越新宇宙》將於6月21日台灣正式上映。(圖/索尼影業)

《蜘蛛人：穿越新宇宙》將於6月21日台灣正式上映。(圖/索尼影業)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《蜘蛛人：穿越新宇宙》將於6月21日台灣正式上映。

蜘蛛人：穿越新宇宙》於6月2日在北美正式上映，開片首日以5,185萬美金（約為新台幣15億）創下今年以來所有電影票房最高的紀錄，首週末以1.2億美金輕鬆登上冠軍寶座，同時也成為蜘蛛人系列中開片票房第三高的電影，國際票房也狂吸超過8000萬美元。

該片在IMDb以9.1分成為評價最高的超級英雄電影，在爛番茄評價網上也獲得影評95%的新鮮度，以及觀眾96%的高評價。媒體幾乎也給予正面評價，國際銀幕雜誌評論，「這部聰明、扣人心弦、且令人興奮的續集電影，完全超越看似無敵的前作了。」

英國獨立報表示，「看完《蜘蛛人：穿越新宇宙》就像上了一堂你人生中最酷的老師所教的課，這部革命性的系列電影，不只創造了全新的外貌，更勇敢挑戰不可能的極限，DC和漫威應該學學這部電影如何講一個完美的多重宇宙故事。」

有趣的是，現任「蜘蛛人」Tom Holland 表示，《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）是有史以來最好的蜘蛛人電影，但他也為第二部的《蜘蛛人：穿越新宇宙》感到興奮，相信它會不負眾望。

電影將於6月21日台灣正式上映，全台各大影城將在7日開賣預售票，購票民眾可免費參加6月10日美堤河濱公園舉辦2023年蜘蛛人聯盟路跑，完賽者即可贏得獨家蜘蛛人獎牌。
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蜘蛛人：穿越新宇宙

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