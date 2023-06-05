富邦金控全力打擊偽冒詐騙案件　守護客戶資訊及財產安全

近年來偽冒案件日益猖獗，對民眾資產與生活產生鉅大影響， 近日有詐騙集團偽冒富邦金控董事蔡明忠名義與肖像照片於臉書開設 多個粉絲專頁並刊登假投資廣告，企圖誘騙民眾登入連結並加入投資 Line群組。為此， 富邦金控迅速整合各子公司與跨集團的資安量能，在3個月間共計執 行22件在地封鎖防護，展現打擊詐欺犯罪的強力態度與決心， 以保衛客戶資訊及財產安全。

為了有效遏阻偽冒案件發生， 富邦金控已訂定整體一致性之偽冒案件處理準則， 建構出具調適且協同合作之資安聯防體系，並運用外部偽冒網站/行 動軟體偵測及網路輿情監測系統，積極執行網路巡邏監控作業， 全網域全天候監控、檢測、 追蹤非官方架設且近似於富邦金控及子公司之釣魚網站、偽冒APP 或社群平台帳號等案件，並於發現之第一時間啟動反偽冒機制， 迅速執行封鎖及關閉，全力防堵非法案件。

此外，富邦金控與台灣大哥大攜手合作，加強偽冒案件打擊力度， 透過台灣大哥大的電信與科技實力，共同完成在地封鎖防護， 進而降低民眾誤信而受害之可能性。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦致力成為永續經營領航者， 將客戶安全視為首要任務，2022年領先金融業提出金融安全數位 轉型藍圖， 旗下子公司台北富邦銀行並與內政部警政署刑事警察局合作開發「 鷹眼模型」AI偵測專利技術，全年成功阻詐395件，阻詐金額2 .5億元；今年截至第1季，阻詐成功件數已達75件， 阻詐金額近新台幣8千萬元。

根據刑事警察局統計，2023年4月共有575件網路詐欺案， 其中假投資案件佔總件數23%，卻造成2.8億財物損失， 佔總財損88%。詐騙案件已是嚴重的社會議題， 富邦金控身為防阻金融詐騙犯罪的守門員， 會持續與台灣大及刑事警察局密切合作，俾以守護客戶的財產安全、 善盡金融機構的企業社會責任， 擴大對台灣環境與社會的正向影響力。