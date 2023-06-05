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新北市第15家民德社區日照中心啟用　全市57處身心障礙據點可服務近千人

By 台灣英文新聞
2023/06/05 16:52
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市政府為讓身心障礙朋友在地就養、就學、就業，運用公益彩券盈餘分配基金，私公協力，補助新北市智障者家長協會，於中和區民德路398號成立第15家民德社區式日照中心，於5日上午舉行啟用典禮。

社會局副局長許秀能表示，新北市為讓從特教學校畢業出來的孩子，能就近銜接社區、融入社會，以減輕家長的負擔，已設立33處小作所、15家日照中心和9處社區居住家園，合計57個據點，共可服務近千位身心障礙朋友。

新北市智障者家長協會理事長朱淑英表示，該會深耕新北市32年，非常感謝社會局對開辦、租金、人事和活動費用的補助，以及許多捐款贊助的善心人士。她感性的說，生命是無法選擇的，「如果可以，又何必仰望他人？」公益路說來簡單、高貴，但一路走來卻很艱辛；她要特別感謝創會長陳惠香、歷屆理事長的帶領，以及許多家長和民代的支持。

社會局副局長許秀能表示，新北市有17萬5千多身心障礙朋友，市府一年投入近70億元的公務預算服務，但仍有不足之處，因此需要仰賴民間協力，才能讓身障朋友獲得較完整、多元的照顧。像民德社區日照提供許多生活自理、社交互動、健康促進、休閒運動、社區適應和家庭支持等，不僅可以讓孩子學習成長，也可以大大紓解家庭的照顧壓力。

協會總幹事林秀英表示，民德日照中心服務對象為實際居住新北市18~64歲、領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供各項作業活動，每人每月酌收材料費3千元，可服務15名，服務電話2952-0667。

更新時間 : 2023-06-05 21:32 GMT+08:00

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