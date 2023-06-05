奇美博物館年度大展《跳出格子》　匯集6國藝術家南台灣大玩創意

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奇美博物館年度大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》匯集６國、9位參展者 ，展出包括典藏文物、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展 品，自即日起登場。

展覽可見年輕人常玩的厭世梗、 文青喜歡的懷舊風、網美最愛的拍照牆，三大主軸從奇美集團創辦人許文龍「 跳出格子」的哲學思維、具時代意義且從未曝光的機器收藏， 再到藝術家扭轉機器與材料的既定面貌所創造的驚奇作品， 引領民眾一起從舊時代走到新世代，感受不同層次的「跳出格子」 大冒險。

【展區1】「畫上格子就只能寫字嗎？」機器的躍進、 出框的許文龍

《跳出格子吧！》展覽規劃共分四大單元，第一單元「 畫上格子就只能寫字嗎？」，首先介紹「三大跳出格子的機器」── 打字機、縫紉機、車床。走入展場立刻看見三座「問號亭」， 民眾可以透過問答與提示了解三大機器的重要性。您可知「打字機」 開啟了鍵盤時代，也開啟女性經濟獨立之路；「縫紉機」 扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式；「車床」 造就了快速量產且大幅提升零組件的精密度， 它們都為人類生活帶來顛覆性的改變。接著介紹「 跳出格子的許文龍」， 許文龍在青少年時期將學校所學的黑手技術應用在藝術喜好中， 把廢棄的鋼絲變成小提琴的琴弦；發展事業時， 他投入不碎玻璃的研究，催生出臺灣壓克力產業， 一舉成為臺灣壓克力之父。透過有趣的小故事， 看見許文龍跳脫框架的靈活思維。

【展區2】「機器X超展開」 機器不只是機器！看見機器的舊臉孔與新面貌

第二單元「機器X超展開」，展出奇美博物館深藏庫房、 從未曝光的機器收藏， 同步搭配藝術家以舊機器為靈感所打造的不思議創作。

第一主題「打字機」。展示近百年的打字機收藏， 您看過沒有鍵盤的打字機、字母很少的打字機、 甚至是看不見打字內容的盲寫機型嗎？ 林林總總見證打字機的演進軌跡。當打字機退出現代生活， 是否還有機會再度回歸？英國藝術家詹姆斯．庫克（James Cook）賦予打字機新生命，他用打字機畫畫， 藉由精準的重複敲打，以字母和符號拼湊出各種圖像，作品唯妙唯肖 。館方特別邀請庫克來臺現場創作， 完成一幅獨一無二的許文龍肖像作品。該區還有打字機體驗區， 民眾可以感受敲打鍵盤咯咯作響的樂趣。

第二主題「縫紉機」。外型華麗精緻的骨董縫紉機， 讓人遙想當年它在婦女們的巧手運作下， 帶來不可忽視的女性經濟力量。現場陳列手搖、 腳踏等不同時期的縫紉機，其中有一台相當罕見的展品， 專家推測是從手搖到腳踏式的過渡期機型， 記錄了機器隨社會需求與科技進步而逐漸改良的過程。 而退休的縫紉機如何新生？臺灣DJ冠軍應奇軒（DJ問號） 把縫紉機變成樂器，透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為2015國 際時尚大秀的最潮配樂，民眾可以在展場聆賞這首「縫紉機之歌」， 而作品中的縫紉機本尊也展示於現場。

第三主題「車床」。舊時代的工廠車床與新穎的時尚車床家具， 在此區呈現舊與新的對照、工業與生活美學碰撞的美麗火花， 觀者能夠觀察兩者的關聯與差異。工廠車床展出手動式、腳踩式、 天軸傳輸等不同動力來源的機型， 同時介紹車床簡史與各種車削方式。時尚車床家具則由荷蘭藝術家塞 巴斯蒂安．布拉伊科維奇（Sebastian Brajkovic）所打造，包括貴妃椅、桌子、檯燈等；塞巴斯 蒂安透露，自己對車床高速旋轉的狀態十分著迷， 因此作品中常有旋轉、同心圓、移動軌跡、精密削切痕跡等元素， 其創作等同將車床從工廠解放，成為融入生活美學的精品家飾， 大大突破人們對車床的想像。

【展區3】「材料X超展開」 材料不只是材料！突破物件本質的新想像

第三單元「材料X超展開」，透過藝術創作翻轉工業材料的本質， 發展出全新樣態。金屬一定冰冷剛硬嗎？ 韓國藝術家朴勝模以鋁線纏繞出一位臥躺的女子，頭髮、肌膚、 衣服皺褶等細膩質感，傳遞優雅柔美的氣息。 壓克力也可以有嶄新風貌！日本藝術家石川美奈子在透明壓克力板上 使用壓克力顏料作畫，每條線等寬等距的精細創作， 造就出優美和諧的藝術作品；日本金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂 技術，以分層繪畫的方式，堆疊出栩栩如生的立體金魚； 透過展場的創作影片，可以看見他繁複的繪製過程。

此外，臺灣藝術家廖建忠以複合媒材創作出一個有如劇場般、震懾人 心的情境；一台小貨車與瓦斯桶飛躍空中， 如同車禍現場的瞬間凝結， 貨車的車窗內還能觀察到充滿生活感的細節，逼真程度令人驚嘆， 超越了人們的既定認知。

【展區4】「無限大工作室」 改變思考模式 從日常生活找到無限可能

最後一個單元「無限大工作室」為展覽互動區， 以德國藝術家克里斯托夫．尼曼（Christoph Niemann）為示範， 透過他的思考迴路與突破框架的觀看視角， 引導民眾如何從日常生活中身體力行，成為跳出格子的創造者。

尼曼喜歡在照片或生活物件添上幾筆插畫或加工， 打造一個幽默有趣的新視角，其中最有意思的「週日素描系列」， 他將創作時大大小小的心路歷程，包括面對困難的厭世感、 焦慮時的叨唸等全部記錄下來，那種害怕沒有靈感、 擔心自己不夠好、覺得日子艱難無比的心情， 讓許多曾有相同困境的觀者心有戚戚焉。看完尼曼的作品， 觀者更能懷著平常心與天馬行空的精神，在互動區坐下來， 開始畫畫創作，嘗試跳出格子！

展期將展至明年2月29日止，全票350元、優惠票3 00元、雙展套票380元。相關訊息請前往官網查詢。

以上圖片由館方提供