奇美博物館年度大展《跳出格子》　匯集6國藝術家南台灣大玩創意

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奇美博物館年度大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》匯集６國、9位參展者，展出包括典藏文物、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品，自即日起登場。
展覽可見年輕人常玩的厭世梗、文青喜歡的懷舊風、網美最愛的拍照牆，三大主軸從奇美集團創辦人許文龍「跳出格子」的哲學思維、具時代意義且從未曝光的機器收藏，再到藝術家扭轉機器與材料的既定面貌所創造的驚奇作品，引領民眾一起從舊時代走到新世代，感受不同層次的「跳出格子」大冒險。
【展區1】「畫上格子就只能寫字嗎？」機器的躍進、出框的許文龍
《跳出格子吧！》展覽規劃共分四大單元，第一單元「畫上格子就只能寫字嗎？」，首先介紹「三大跳出格子的機器」──打字機、縫紉機、車床。走入展場立刻看見三座「問號亭」，民眾可以透過問答與提示了解三大機器的重要性。您可知「打字機」開啟了鍵盤時代，也開啟女性經濟獨立之路；「縫紉機」扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式；「車床」造就了快速量產且大幅提升零組件的精密度，它們都為人類生活帶來顛覆性的改變。接著介紹「跳出格子的許文龍」，許文龍在青少年時期將學校所學的黑手技術應用在藝術喜好中，把廢棄的鋼絲變成小提琴的琴弦；發展事業時，他投入不碎玻璃的研究，催生出臺灣壓克力產業，一舉成為臺灣壓克力之父。透過有趣的小故事，看見許文龍跳脫框架的靈活思維。
【展區2】「機器X超展開」 機器不只是機器！看見機器的舊臉孔與新面貌
第二單元「機器X超展開」，展出奇美博物館深藏庫房、從未曝光的機器收藏，同步搭配藝術家以舊機器為靈感所打造的不思議創作。
第一主題「打字機」。展示近百年的打字機收藏，您看過沒有鍵盤的打字機、字母很少的打字機、甚至是看不見打字內容的盲寫機型嗎？林林總總見證打字機的演進軌跡。當打字機退出現代生活，是否還有機會再度回歸？英國藝術家詹姆斯．庫克（James Cook）賦予打字機新生命，他用打字機畫畫，藉由精準的重複敲打，以字母和符號拼湊出各種圖像，作品唯妙唯肖。館方特別邀請庫克來臺現場創作，完成一幅獨一無二的許文龍肖像作品。該區還有打字機體驗區，民眾可以感受敲打鍵盤咯咯作響的樂趣。
第二主題「縫紉機」。外型華麗精緻的骨董縫紉機，讓人遙想當年它在婦女們的巧手運作下，帶來不可忽視的女性經濟力量。現場陳列手搖、腳踏等不同時期的縫紉機，其中有一台相當罕見的展品，專家推測是從手搖到腳踏式的過渡期機型，記錄了機器隨社會需求與科技進步而逐漸改良的過程。而退休的縫紉機如何新生？臺灣DJ冠軍應奇軒（DJ問號）把縫紉機變成樂器，透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為2015國際時尚大秀的最潮配樂，民眾可以在展場聆賞這首「縫紉機之歌」，而作品中的縫紉機本尊也展示於現場。
第三主題「車床」。舊時代的工廠車床與新穎的時尚車床家具，在此區呈現舊與新的對照、工業與生活美學碰撞的美麗火花，觀者能夠觀察兩者的關聯與差異。工廠車床展出手動式、腳踩式、天軸傳輸等不同動力來源的機型，同時介紹車床簡史與各種車削方式。時尚車床家具則由荷蘭藝術家塞巴斯蒂安．布拉伊科維奇（Sebastian Brajkovic）所打造，包括貴妃椅、桌子、檯燈等；塞巴斯蒂安透露，自己對車床高速旋轉的狀態十分著迷，因此作品中常有旋轉、同心圓、移動軌跡、精密削切痕跡等元素，其創作等同將車床從工廠解放，成為融入生活美學的精品家飾，大大突破人們對車床的想像。
【展區3】「材料X超展開」 材料不只是材料！突破物件本質的新想像
第三單元「材料X超展開」，透過藝術創作翻轉工業材料的本質，發展出全新樣態。金屬一定冰冷剛硬嗎？韓國藝術家朴勝模以鋁線纏繞出一位臥躺的女子，頭髮、肌膚、衣服皺褶等細膩質感，傳遞優雅柔美的氣息。壓克力也可以有嶄新風貌！日本藝術家石川美奈子在透明壓克力板上使用壓克力顏料作畫，每條線等寬等距的精細創作，造就出優美和諧的藝術作品；日本金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術，以分層繪畫的方式，堆疊出栩栩如生的立體金魚；透過展場的創作影片，可以看見他繁複的繪製過程。
此外，臺灣藝術家廖建忠以複合媒材創作出一個有如劇場般、震懾人心的情境；一台小貨車與瓦斯桶飛躍空中，如同車禍現場的瞬間凝結，貨車的車窗內還能觀察到充滿生活感的細節，逼真程度令人驚嘆，超越了人們的既定認知。
【展區4】「無限大工作室」 改變思考模式 從日常生活找到無限可能
最後一個單元「無限大工作室」為展覽互動區，以德國藝術家克里斯托夫．尼曼（Christoph Niemann）為示範，透過他的思考迴路與突破框架的觀看視角，引導民眾如何從日常生活中身體力行，成為跳出格子的創造者。
尼曼喜歡在照片或生活物件添上幾筆插畫或加工，打造一個幽默有趣的新視角，其中最有意思的「週日素描系列」，他將創作時大大小小的心路歷程，包括面對困難的厭世感、焦慮時的叨唸等全部記錄下來，那種害怕沒有靈感、擔心自己不夠好、覺得日子艱難無比的心情，讓許多曾有相同困境的觀者心有戚戚焉。看完尼曼的作品，觀者更能懷著平常心與天馬行空的精神，在互動區坐下來，開始畫畫創作，嘗試跳出格子！
展期將展至明年2月29日止，全票350元、優惠票300元、雙展套票380元。相關訊息請前往官網查詢。
以上圖片由館方提供