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捷報！倫敦設計雙年展台灣館獲最佳設計獎

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 16:05
台灣館於倫敦設計雙年展獲選最佳設計獎。(圖/台灣設計研究院)

台灣館於倫敦設計雙年展獲選最佳設計獎。(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 倫敦設計雙年展已於6月1日正式開幕，台灣館脫穎而出獲選最佳設計獎。

倫敦設計雙年展(London Design Biennale)成立於2016年，今年吸引全球超過40國參展創新高，台灣館打造「Visible Shop: Parts Without Cover」展現台灣在全球疫情之下扮演的關鍵角色，回應大會主題「Global Game: Remapping Collaborations」。

開幕當日吸引英國鬼才建築師Thomas Heatherwick、英國設計智庫Design Council、大英博物館、英國各大主流媒體到台灣館進行交流，是台灣設計近年來在國際上最受關注的盛事。

策展團隊由偶然設計與國立陽明交通大學產學合作，由建築研究所曾令理助理教授擔任策展人，並邀請大聲光電創作裝置藝術。運用大量的鋁擠金屬管以線性帶出製造業的速度感，電磁鐵動力裝置宛如生產線般延伸。整體運用金屬、螺絲和電磁鐵裝置作為媒材，以五金材料行樣貌呈現台灣在全球分工中微小卻極具彈性的形象。

台灣館展現出台灣雖小，卻是全球製造供應鏈中不可或缺的一環，蓬勃的中小企業形成多元產業聚落，彼此靠近卻各自獨立，在疫情期間又能快速組隊，發揮了極大的團隊協作優勢。台灣自由多元的的環境形成由下而上的機制，成就了臺灣在亞洲獨樹一格的自由與活力。
倫敦設計雙年展

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