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韓劇「車貞淑醫生」令人又愛又恨的外遇男　這些綽號另金炳哲超意外：搭地鐵還怕被罵

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 16:01
韓劇「車貞淑醫生」，演員金炳哲於劇中飾演外遇男（圖／截自IG @jtbcdrama）

韓劇「車貞淑醫生」，演員金炳哲於劇中飾演外遇男（圖／截自IG @jtbcdrama）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「車貞淑醫生」4日播出大結局，以18.5%的收視創下自身新高，也擠進了該播出電視台JTBC史上收視第四高，對於網友給予的「綽號」，金炳哲感到相當意外。

「車貞淑醫生」劇情描述一名外科醫生徐仁浩（金炳哲 飾）有著婚外情，對象為大學時的初戀情人崔勝熙（明世彬 飾），兩人還甚至有個私生女，最後被老婆車貞淑（嚴正花 飾）發現的故事。

儘管金炳哲在劇裡飾演著外遇的渣男，但他卻能憑著特有的搞笑演技，生動地演活徐仁浩一角，獲得觀眾的喜愛，讓網友們為他取了「魔性的下男子」（下男子韓文為하남자，為상남자-真男人的反義詞）、「可愛的垃圾」等看似令人又愛又恨的綽號。

根據韓聯社報導，對此，金炳哲在接受韓媒採訪時不知所措地表示，他沒有想到會聽到別人說他可愛。他笑著說，最近原本在搭地鐵時，還會注意看著別人的眼色，深怕自己被人認出而挨罵。

在劇中，徐仁浩不僅對老婆車貞淑辛苦做的飯菜百般嫌棄，在車貞淑暈倒被送進急診室後，甚至以參加研討會為由沒到急診室探望，並偷偷和小三崔勝熙到巴黎浪漫約會。

對於接下外遇男的角色，金炳哲說道，雖然很擔心會挨罵，但因為也有很多有趣的場面，才能更協調地展現出徐仁浩這個角色的多種面貌，他認為壞人不一定只有壞的一面。

金炳哲坦言，他雖然並不排斥搞笑，但還是會想避免重複接到相似的角色，怕會在觀眾心中植下固定形象，他也透露，他確實收到了相似（搞笑）角色的邀請，但他希望即使是差不多的角色，也能演得有些不一樣，是身為演員的一種挑戰。

演員金炳哲於2003年透過電影「黃山伐」出道，隨後以出演「太陽的後裔」、「鬼怪」、「天空之城Sky Castle」等劇漸漸廣為人知。

延伸閱讀：「車貞淑醫生」渣男老公金炳哲演技生動　這4部高收視韓劇也有他
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