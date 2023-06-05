Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

抹布水煮麵？台北北投知名牛肉麵店坦承「員工疏失」 6日召開記者會說明

By 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 15:54
「北投名店 XX牛肉麵」石牌店遭外送員踢爆員工將抹布水擰入煮麵水中。（截圖自【爆怨公社】影片）

「北投名店 XX牛肉麵」石牌店遭外送員踢爆員工將抹布水擰入煮麵水中。（截圖自【爆怨公社】影片）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）台北市北投區一間知名牛肉麵店昨（4）日遭外送員踢爆員工將抹布水擰入鍋中，店家原本辯稱當時在清潔檯面和準備換新的煮麵水，但當外送員上傳完整12分鐘影片，打臉店家說法後，業者今日透過聲明稿表達最深歉意，說是員工個人疏失，分店將暫時歇業，加強內部員工教育訓練。

事件起因是一名外送員在臉書社團【爆怨公社】指控，4日中午11點50分正要去「北投名店 XX牛肉麵」石牌店取餐，在等店家備餐時，他發現店員用抹布擦拭餐檯後，將抹布水直接擰進煮麵、燙菜的鍋內，他直呼「看到的當下只覺得反胃噁心」，並表示自己不會再來吃這家牛肉麵。

隨後業者第一時間喊冤，「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃！」。

此外，一名疑似業者的男子在底下留言回覆，「沒看事實，你這個外送員就亂抹黑我們店家！！事實上我們店員是在做換水的動作才用抹布把檯面上做清潔！事實上麵水已經要換了！不可能在用那一桶麵水煮給客人吃！所以店員是用抹布清潔這一桶麵水！如果不相信我們，我們店裡有監視器，我們也已經報警了！希望你這個外送員出來澄清！抹黑我們店家！也希望大家評評理！歡迎來看我們的監視器！也希望你這個外送員替我們澄清！我們保留法律追訴權。」

不久後外送員隨即曝光12分鐘完整影片，外送員說明，雖然影片下方顯示的日期是2020年，但實際錄影時間是2023年6月4日，只是因為秘錄器太久沒用時間設定跑掉，自己抵達牛肉麵店的時間是11:50左右，拍到畫面的時間是11:58左右。他強調，『我還在等店家製作我要外送的餐點，絕不可能是準備休息的清潔工作，而且這家店下午也有持續營業』

影片曝光後，引發網友炸鍋，該牛肉麵店的Google評論甚至被刷到剩下1.3顆星星，店名也被人惡搞改成「抹布水拉麵店」，麵店許姓負責人在今日下午發出聲明稿表示，針對近日「抹布水擰進煮麵鍋」事件，造成社會紛擾，在此表達最深的歉意。

許姓負責人說，經調查上述行為是員工個人疏失，自己督導不周，第一時間未能釐清真相，身為負責人會坦然面對、絕不推託。

他說，即日起石牌分店將暫時歇業，未來將加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌分店會再擇期重新營業，也會主動聯繫衛生局進行稽查。同時宣布將於明（6日）召開記者會。

由於業者今日無預警暫停營業，讓一早前往稽查的衛生局撲空，台北市衛生局表示，若發現違反食品良好衛生規範準則，將要求限期改善並複查，複查仍不合格會依食安法開罰6萬元至2億元。
台北
北投
石牌
牛肉麵

相關新聞

台灣成立亞洲首個「公衛師公會」 賴清德：打造生物韌性國家
台灣成立亞洲首個「公衛師公會」 賴清德：打造生物韌性國家
2023/06/03 18:23
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
2023/06/03 14:03
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
2023/06/02 11:13
是否找郭台銘任副市長　台北市長蔣萬安：看他要不要「山盟海誓」
是否找郭台銘任副市長　台北市長蔣萬安：看他要不要「山盟海誓」
2023/06/02 10:17
TGIF！台北地下俱樂部《當鋪》神秘「影子派對」　一夜限定舞者晚宴門票優惠來囉！
TGIF！台北地下俱樂部《當鋪》神秘「影子派對」　一夜限定舞者晚宴門票優惠來囉！
2023/06/02 09:45

更新時間 : 2023-06-05 16:45 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【更新】在香港悼念六四事件被捕　台大研究生劉家儀5日獲保釋
【更新】在香港悼念六四事件被捕　台大研究生劉家儀5日獲保釋
【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？
【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列