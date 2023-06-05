抹布水煮麵？台北北投知名牛肉麵店坦承「員工疏失」 6日召開記者會說明

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市北投區一間知名牛肉麵店昨（4）日遭外送員踢爆員工將抹布水擰入鍋中，店家原本辯稱當時在清潔檯面和準備換新的煮麵水，但當外送員上傳完整12分鐘影片，打臉店家說法後，業者今日透過聲明稿表達最深歉意，說是員工個人疏失，分店將暫時歇業，加強內部員工教育訓練。

事件起因是一名外送員在臉書社團【爆怨公社】指控，4日中午11點50分正要去「北投名店 XX牛肉麵」石牌店取餐，在等店家備餐時，他發現店員用抹布擦拭餐檯後，將抹布水直接擰進煮麵、燙菜的鍋內，他直呼「看到的當下只覺得反胃噁心」，並表示自己不會再來吃這家牛肉麵。

隨後業者第一時間喊冤，「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃！」。

此外，一名疑似業者的男子在底下留言回覆，「沒看事實，你這個外送員就亂抹黑我們店家！！事實上我們店員是在做換水的動作才用抹布把檯面上做清潔！事實上麵水已經要換了！不可能在用那一桶麵水煮給客人吃！所以店員是用抹布清潔這一桶麵水！如果不相信我們，我們店裡有監視器，我們也已經報警了！希望你這個外送員出來澄清！抹黑我們店家！也希望大家評評理！歡迎來看我們的監視器！也希望你這個外送員替我們澄清！我們保留法律追訴權。」

不久後外送員隨即曝光12分鐘完整影片，外送員說明，雖然影片下方顯示的日期是2020年，但實際錄影時間是2023年6月4日，只是因為秘錄器太久沒用時間設定跑掉，自己抵達牛肉麵店的時間是11:50左右，拍到畫面的時間是11:58左右。他強調，『我還在等店家製作我要外送的餐點，絕不可能是準備休息的清潔工作，而且這家店下午也有持續營業』

影片曝光後，引發網友炸鍋，該牛肉麵店的Google評論甚至被刷到剩下1.3顆星星，店名也被人惡搞改成「抹布水拉麵店」，麵店許姓負責人在今日下午發出聲明稿表示，針對近日「抹布水擰進煮麵鍋」事件，造成社會紛擾，在此表達最深的歉意。

許姓負責人說，經調查上述行為是員工個人疏失，自己督導不周，第一時間未能釐清真相，身為負責人會坦然面對、絕不推託。

他說，即日起石牌分店將暫時歇業，未來將加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌分店會再擇期重新營業，也會主動聯繫衛生局進行稽查。同時宣布將於明（6日）召開記者會。

由於業者今日無預警暫停營業，讓一早前往稽查的衛生局撲空，台北市衛生局表示，若發現違反食品良好衛生規範準則，將要求限期改善並複查，複查仍不合格會依食安法開罰6萬元至2億元。