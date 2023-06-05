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口罩脫掉如何擺脫撲克臉 日本興「好萊塢式微笑」課程

不追求一笑傾城，至少不要皮笑肉不笑

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 15:49
日本微笑大師川野惠子在東京授課（圖／路透）

日本微笑大師川野惠子在東京授課（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）COVID-19讓人們習慣了戴口罩出門，如今隨著禁令解除，許多人反而對於要以真面目示人，感到彆扭。日本最近就興起了一種另類課程，教學員如何坦蕩蕩摘下口罩，用「好萊塢式」的粲然笑容，自信迎接疫後時代。

路透報導，曾是廣播主持人的川野惠子（Keiko Kawano），開了一間「微笑教育」（Egaoiku）公司，顧名思義，就是教人如何施展微笑魅力。近來需求暢旺，比去年翻了四倍，上門的客戶從民間企業到公家單位都有，前者是要訓練旗下業務藉笑容掙業績，後者是為了促進民眾健康。

可別小看她的招牌「好萊塢式微笑技巧」課程，一小時、一對一教授，可是要價7,700日圓（新台幣1,685元）。所謂的好萊塢「笑技」，就是結合了彎月般的眼、圓弧臉頰、露出八顆貝齒－只能八顆，不能再多。學生可對著平板練習，看能拿到幾分。

文化使然，日本人本就是愛戴口罩的民族。即使在疫情之前，每到了感冒流行季節、臨大考之前，日本人就多會戴著口罩出門，避免病菌上身。官方雖已於3月取消口罩配戴建議，上個月NHK所做的民調仍顯示，55%民眾戴口罩的頻率與兩個月前並無不同，僅8%表示已完全不戴。

根據日本時報，已有逾4,000名學生慕名而來，川野自2017迄今也已訓練了700名「微笑講師」。她提到，在日本文化中，露齒笑並非總是妥適，而日文也是一種無須過度「張口」就能說的語言。無怪乎，要日本人放開心胸自在微笑，還真需要多點練習。
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