台灣翡翠水庫生態食物鏈健全　吸引87種鳥類棲息　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今天是「世界環境日（World Environment Day）」，翡翠水庫管理局長林裕益表示，翡翠水庫因應環境教育法積極推動水資源環境教育，成立「環境教育中心」，今年新設的環境教育專責單位，將加強推動水庫環境生態保育，據農委會特生中心調查，該水庫及周邊地區共記錄有38科87種鳥類，其中留鳥65種、冬候鳥15種、夏候鳥3種、外來種4種。

翡翠水庫管理局表示，從保育等級來說，瀕臨絕種保育類有林鵰1種，珍貴稀有保育類有藍腹鷴、八色鳥及多種猛禽等15種，各種珍貴鳥類來水庫棲息，顯示翡翠水庫優質的自然水環境是生物的最愛。另外，翡翠水庫的猛禽，是庫區生態食物鏈頂端的掠食者，是環境健康度的指標物種，曾於2017年針對猛禽調查結果，翡翠水庫內計有猛禽20種，約占台灣猛禽4成，顯見在翡翠水庫擁有健全的食物鏈，足以支撐各種猛禽在此棲息繁衍。

翡管局經管科長梁逸帆分享，有部「老鷹想飛」紀錄片的主角「黑鳶」，屬珍貴稀有保育類，也是小時候大家都會玩的「老鷹捉小雞」，其中的老鷹指的就是黑鳶，從早年廣泛分布到後來瀕臨滅絕，近年來卻經常可見到黑鳶在翡翠水庫上空盤旋、飛行的身影。

梁逸帆說，根據屏科大調查，全台黑鳶族群曾掉到約剩200隻，瀕臨絕種，其中卻大多集中在翡翠水庫附近，庫區經常仰頭可見。近年再進行2次調查結果，全台黑鳶分別記錄數量計有426隻及626隻，其中，翡翠水庫都獨占鰲頭，分別有97隻及109隻，是全台灣分布數量最多的地方。

翡管局保育員陳泰佑表示，每年7、8月，翡翠水庫上空常見3隻1組的黑鳶全家福，畫面溫馨。這是因小黑鳶已長大，可以離巢練習飛翔，常常跟著雙親出遊的情景。另外，翡翠水庫還有其他珍貴稀有猛禽，包括大冠鷲、魚鷹、松雀鷹等，都是保育鳥類喜愛翡翠好環境。

翡管局技正高儷瑛指出，珍貴稀有保育鳥類「朱鸝」也是翡翠水庫的常客，一身紅、黑鮮明色調的羽衣，非常顯眼引人注意。它的鳴叫聲很容易辨識，常循聲追鳥，就可以見到本尊。此外，藍腹鷴、五色鳥等，庫區內也常有機會不期而遇。

高儷瑛說，台灣藍鵲為保育類三級，也是台北市鳥，又叫「長尾山娘」，有長長又漂亮的尾羽。他又說，台灣藍鵲棲息具有領域性，通常一區域只會有一家族。舉例說，翡管局行政辦公區內就有一藍鵲家族，鳥口數大約10隻以上，藍鵲哥哥姊姊會一起照顧弟妹，是名符其實的「巢邊幫手」。但要小心，育雛期間靠近時，常會有空襲，這是翡管局員工獨有的辦公環境。

翡管局表示，翡翠水庫為水源管制區，非經許可禁止入內，民眾如想參訪，可以利用翡管局網頁「環教參訪報名專區」報名，受理類別包括：團體參訪、學生導覽、水資源保育研習、環教課程、大台北水源故鄉巡禮等，同時籲請大家珍惜水資源。

臺灣藍鵲。（照片由台北翡翠水庫管理局提供）

羽色華麗的「藍腹鷴」公鳥 （稀有保育類／照片由台北翡翠水庫管理局提供）

林鵰(左)、大冠鷲同框，翱翔翡翠上空。(照片由台北翡翠水庫管理局提供）

翡翠水庫優質水環境。(照片由台北翡翠水庫管理局提供）