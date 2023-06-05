守護易危物種存續　澳洲擬擴大麥誇利島海洋公園至3倍

（台灣英文新聞／綜合外電報導）澳洲政府6月4日宣布，他們計畫將麥誇利島海洋公園(Macquarie Island Marine Park) 現有面積擴大三倍，至47萬5465平方公里，面積等同西班牙，以保護數百萬易危物種的存續。

綜合法國新聞台（France Info）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲環境與水務部部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）表示，麥誇利島是一個特殊的地方。這裡是動植物的家園，是數百萬海鳥、海豹和企鵝的重要繁殖地。這項提案將禁止漁業、採礦和其他休閒活動。目前只有小鱗犬牙南極魚（具有高商業價值的魚類）可持續進行捕撈作業。

據麥誇利島海洋公園官網顯示，麥誇利島（Macquarie Island）位於澳洲和南極洲之間，1997年獲聯合國教科文組織列為世界自然遺產，是皇家企鵝（royal penguins）、毛皮海豹（fur seals）、黑眉信天翁（Black-browed albatrosses）等野生動物的棲息地，也是亞南極地區科學中心的所在地，麥誇利島海洋公園於1999年成立，目前佔地16萬2000平方公里。

據外媒報導，麥誇利島海洋公園擴大三倍後，其面積將有47萬5465平方公里，近93%的面積將成為海洋保護區。環保團體支持此項計畫並認為，這對海洋生物保護區來說，是「巨大勝利」。