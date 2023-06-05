波蘭獨立後最大桩！50萬人上街反政府 國會選舉執政黨優勢難分

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）時值波蘭突破共產政權、獲得國會選舉勝利34週年，50萬人於4日走上首都華沙街頭，抗議執政的法律與公正黨，這是1918年波蘭重獲獨立以來最大的政治集會。

衛報、Politico報導，本次遊行由波蘭主要反對黨公民綱領黨（PO）號召，許多反對派組織齊聚一堂表達訴求，抗議右翼民粹主義政府。華沙市中心街道擠滿抗議人潮，地鐵被癱瘓，抗議者揮舞著波蘭或歐盟旗幟，舉著反政府標語。

法律與公正黨（PiS）於2015年執政後，侵蝕波蘭的民主規範、司法系統，並發起反LGBTQ+社群與反墮胎的政策與措施。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）近來更簽署了一項爭議性法案，即成立一個特別委員會來調查「在波蘭的俄羅斯影響力」，並賦予委員會巨大權力，包括可以對人處以10年禁制擔任公職，被反對派斥為「憲政政變」，儘管迫於國內外壓力已經削減委員會全力，但仍需議會再度表決。

波蘭將於今年秋天舉行國會大選，而早已積怨的民意選在此時遊行，紀念1989年那場讓共產落幕的國會選舉，意義不言而喻。

公民綱領黨領袖圖斯克（Donald Tusk）於2007年至2014年擔任兩屆波蘭總理後，成為歐洲理事會主席，5年任期又再度投身國內政治，並爭取在今年秋天的選舉中擊敗法律與公正黨。

圖斯克表示，有50萬人響應了該場遊行集會，是波蘭擊潰共產主義、重獲獨立以來最大的政治集會。他向與會者表示，「波蘭全國、整個歐洲與世界都看到了我們是多麼強大，我們準備好再次為民主與自由而戰，就如同我們在30、40年前那樣。」

1989年波蘭國會選舉的重大勝利，成了東歐民主化的起點。當時波蘭由一黨專政的波蘭統一工人黨（PZPR）長期把持，崛起的反對勢力團結工聯（Solidarity）是蘇聯集團國土內首個獨立工會。當年的國會選舉中，僅有上議院全部席次、下議院的三成五席次是透過自由選舉產生，團結工聯以壓倒性優勢搶下勝利，迎來共產政權的落幕。

公民綱領黨內自由派、華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）表示，34年前人們聚在一起，是一個共同體的感覺，「我們必須恢復這種共同體感，將我們的憤怒轉化為力量。」

當年領導團結工聯推翻共產黨、前波蘭總統華勒沙（Lech Walesa）也出席了本次的遊行，他是執政黨的堅定批評者。

然而，報導也指出，法律與公正黨因其增加社會支出的政策而獲青睞，俄羅斯入侵烏克蘭一事也鞏固了民眾對該黨的支持，同時削弱了國際上對該黨政策的批評，因為波蘭已成為支持西方聯盟的重要支柱之一。

根據Politico民調，公民綱領黨目前落後於法律與公正黨，但法律與公正黨也沒有足夠的支持來保證在下一屆議會中的多數優勢。

Politico分析，2023年的高漲通膨與經濟放緩，都導致法律與公正黨在民調中的優勢降低，預期當通膨與經濟有所緩解時，會帶給執政黨一些空間來拉開距離。