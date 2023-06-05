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快動起來！美國研究：早上鍛鍊有助燃燒脂肪 老年人晚上運動可改善睡眠品質

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 12:40
運動的好處多不勝數，但早上或晚上運動的效益有差嗎？(圖/pixabay)

運動的好處多不勝數，但早上或晚上運動的效益有差嗎？(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）運動的好處多不勝數，但早上或晚上運動的效益有差嗎？研究發現，不分性別，晨練可以燃燒更多脂肪，但如果女性想改善整體情緒的話，則建議晚上來鍛鍊身體。

位於美國紐約的斯基德莫爾學院（Skidmore College）進行了一場小型研究，將受測者隨機分為早上組和晚上組，以分析男女性鍛鍊身體的最佳時間，該研究的首席研究員為任職於學院內的健康與人類生理科學系教授Paul J. Arciero。

人活著都需要運動，但早上、晚間不同時段鍛鍊，對身體的健康好處有所不同？Paul J. Arciero表示，依照研究結果，男性和女性即便在同一時間執行相同的運動，但運動效益卻大不相同，對此，研究團隊也感到相當驚訝。

每個人運動的目標都不同，有人想減肥、增加肌肉，有些人可能只是單純想改善睡眠和疲勞感，但切記要選對時間。Arciero解釋，依據研究結果，對於想要降低血壓或減少腹部脂肪的女性來說，晨練效果最好。不過，如果是想增加上半身肌肉、耐力或改善整體情緒的女性來說，則建議晚上鍛煉。

男性方面，與女性唯一的相似處是，若想燃燒更多脂肪的話，也是建議早上鍛鍊，但如果想降低血壓、心臟病風險和疲勞感，則建議晚間運動。

Arciero說，最理想的做法可能是將你的運動時間調整到一天中你能獲得最大效益的時段，如果是女性的話，可以早上從事有氧運動，晚上進行重量訓練。

運動的時段取決於每個人的作息時間，但對夜貓子或日夜顛倒的族群來說，究竟該何時運動呢？加拿大的麥克馬斯特大學（McMaster University）運動機能學副教授Jennifer J. Heisz表示，有25%的人自認為夜貓族，對於他們來說，要兼顧充足的睡眠和足夠的運動是相當困難的一件事。

其實睡眠、運動兩者間相輔相成，適當的運動可以改善睡眠，而足夠的睡眠時間可以幫助運動過後的肌肉修復，保持新陳代謝和燃燒熱量等，因此，若睡眠不足，再多的運動也是枉然。

此外，Heisz就自身的專業提出以下建議，例如陽光較強的時候，也是代謝率旺盛的時候，因此最適合想要燃燒脂肪的人來運動；對於常常在凌晨醒來便難以入睡的老年人來說，晚間鍛煉有助於將作息時間改成晚睡，並可將整體睡眠時間拉長。

如果擔心晚上鍛煉會影響睡眠品質，則建議進行較溫和的運動，例如瑜珈，避免從事跑步等劇烈運動，因為此舉可能會提高心率、影響身體放鬆。

此外，若是想晚間鍛煉，建議是在下班回家途中執行，一來是距離就寢時間來很久，不會影響睡眠，再來運動完回家後，洗澡的同時又可以放鬆身心靈，讓晚上更好入睡。
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