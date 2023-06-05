（台灣英文新聞/國際組 綜合報導） 台灣民眾黨黨主席柯文哲4日起展開為期5天訪日行程，首站參拜台灣媽祖廟，媽祖廟董事長詹德薰是「信賴台灣之友會」顧問，傍晚柯文哲與僑胞互動的會場，

民眾黨主席柯文哲以總統參選人身分與夫人陳佩琪抵達東京後，首站前往位於東京大久保一地的台灣媽祖廟。

詹德薰今年4月與日本關東地區支持副總統賴清德參選2024總統大選的僑胞成立「信賴台灣之友會」，因此隨同柯文哲訪日的台媒認為詹德薰轉而支持柯文哲。

不過，中央社引述詹德薰說，即使國民黨籍總統候選人來東京，他也一樣會熱誠接待。

台灣民眾黨主席柯文哲（右6）4至8日訪日，首站參拜台灣媽祖廟，該廟董事長詹德薰（上圖左6）是「信賴台灣之友會」(下圖) 顧問。中央社

民進黨前主席卓榮泰（左6）今年4月13日出席日本關東信賴台灣之友會成立大會，頒發顧問聘書給日台商務促進會會長今角友美（左1）、東京媽祖廟董事長詹德薰 （左3）等12人。(中央社檔案照片)

這場與僑胞的交流會「柯文哲前市長來日參訪懇談會」由「日本國會窗口」主辦、東京台灣商工會、世界華人工商婦女企管協會日本分會協辦。部分媒體不清楚「日本國會窗口」究竟是何組織，後來得知負責人就是詹德薰。

柯文哲發表了一個小時半的演講後，晚宴開始，現場約6、70位台僑相挺。

亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福在晚宴致詞說：「方才聽柯文哲的演講後，很震撼地學習到柯式的管理模式，也學到很多在政治界以及一般的生活領域不一樣的操作方式。很感動的一句話就是選舉要有妖魔鬼怪，選後要有正規軍。」現場揚起一片笑聲。

陳五福還說：「畢竟我們僑界，所有僑民對我們的國家尊重及忠誠是不可以用妖魔鬼怪來治理的，所以，我們以常態心且是忠誠的支持國家政策的決心來支持我們中華民國台灣。」他認為2024年的總統大選，新的領導人應著力於為中華民國台灣這塊寶島如何「去風險化」。

柯文哲致詞表示，以他個人的經驗認為政府沒那麼複雜。「對的事情做；不對的事情不要做；認真做」總共就只有3條，可是大家常看到的是「對的事不做；不對的事一直做；然後又懶惰。」

他強調，重點不是喊口號，而是實現政治主張，要有新的政治文化，才能和過去有所不同。如果整天綁樁腳、買票的話，每件事都會一樣。他說：

「要如何讓人民相信說我們能帶給人民一個新的政治文化，這是我們努力的目標。 並非一步到位，不可能一天改變一個國家， 但是不做，這國家永遠不會自己改變。」

柯文哲5日上午赴早稻田大學演講、拜會執政黨自民黨籍參議員，傍晚拜會日本前首相、日本國會最大友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司、日華懇事務局長、眾議員木原稔，晚間與日台交流協會會長大橋光夫餐會。

根據中央社, 柯文哲6日將拜會日本最大在野黨立憲民主黨「日台議員懇談會」、前往松下政經塾、東京某大學演講；7日拜訪日本外交及防衛領域智庫、駐日代表處代表謝長廷及日本國際問題研究所（JIIA智庫）等；8日上午將赴東京「日本台灣選哲之友會籌備處」舉行揭幕式。

柯文哲談六四「讓台灣成為

中國追求民主自由的窗口」

柯文哲是在昨天(6月4日) 上午搭機赴日本訪問，適逢六四天安門事件34週年。他晚間透過臉書指出，34年前，中國人民聚集在北京天安門廣場上，為爭取民主自由而流血；34年後的今天，中國人民仍然沒有停止對民主自由的追求。

柯文哲表示，六四的教訓不會隨時間流逝而消退，只會逐年強化，悼念34年前的今日，「讓我們更勇敢的讓台灣成為中國追求民主化、自由化的窗口」。

他表示，民主和自由像空氣，身處其中渾然不覺，唯有抽離方知其義，六四的教訓不會隨時間流逝而消退，只會逐年強化；他相信普世價值、天賦人權，不應被任何人為的體制剝奪。

柯文哲指出，他曾到中國多次，與當地醫師們進行醫學交流，醫師為病人奉獻的熱情並無二致；不管美國、日本、台灣，甚至中國，人民對民主自由的渴望應該都是一樣的。悼念34年前的今日，「讓我們更勇敢的讓台灣成為中國追求民主化、自由化的窗口」。

柯文哲說，「我們不能只是對抗，而要有對話；不能只是圍堵，而放棄接觸。讓我們相信自由與民主是普世價值，中國人民同樣有權力與我們一樣在民主的養分裡成長、在自由的空氣裡綻放笑顏」。

柯文哲在東京會僑界•賴清德支持者倒戈?「 國民黨候選人來日本也接待」